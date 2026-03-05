Procuraduría investiga presiones para apoyar campañas políticas en hospital de Neiva

Procuraduría General de la Nación adelanta investigación disciplinaria contra la jefe de Talento Humano del Hospital Universitario de Neiva por presunto constreñimiento al elector.

La Procuraduría General de la Nación abrió una nueva investigación disciplinaria contra Marisol Rubiano Silva, jefe de Talento Humano del Hospital Universitario de Neiva, esta vez por el presunto delito disciplinario de constreñimiento al elector.

Según el documento oficial, el Ministerio Público busca establecer si la funcionaria habría utilizado su cargo y posición jerárquica para presionar a subordinados y contratistas con el fin de favorecer campañas políticas específicas.

De acuerdo con la denuncia, presuntamente se habrían empleado amenazas de despido y de no renovación de contratos como mecanismo de presión para obligar al personal a asistir a reuniones políticas y garantizar apoyo electoral.

La Procuraduría deberá verificar si estas conductas constituyen una falta gravísima contra la administración pública y contra la libertad del voto, en el marco del Código General Disciplinario.

La Procuraduría investiga si existió uso indebido del cargo para influir en decisiones políticas del personal. Si hubo presiones directas o indirectas a funcionarios y contratistas. Si se configuró una vulneración a la libertad del sufragio.

Por ahora, se trata de una etapa de investigación preliminar y no de una decisión de fondo.

Esta no es la primera actuación disciplinaria que enfrenta la jefe de Talento Humano. La Procuraduría Regional de Instrucción del Huila ya había ordenado la apertura de otra investigación en su contra por presunto acoso laboral, persecución, reasignación irregular de funciones y requerimientos fuera del horario laboral, tras la queja presentada por una funcionaria del hospital.

En ese proceso, el Ministerio Público ordenó la práctica de pruebas documentales, la revisión de manuales de funciones y la ampliación de la queja para establecer si hubo abuso de poder en el ejercicio del cargo.

Con esta nueva actuación por presunto constreñimiento al elector, la funcionaria suma dos investigaciones disciplinarias en curso.

La Procuraduría reiteró que la investigada podrá ejercer su derecho a la defensa y rendir versión libre dentro del proceso.