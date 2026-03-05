Hable con elPrograma

05 mar 2026 Actualizado 11:33

Por primera vez, una mujer es la comandante operativa de la Policía Metropolitana de Bucaramanga

La oficial tiene a su cargo el despliegue de las acciones en contra de la delincuencia.

Policía Nacional

Bucaramanga

Una mujer es la nueva comandante operativa de la Policía Metropolitana de Bucaramanga; el hecho es inédito pues en los 18 años que lleva la institución en la capital de Santander y municipios aledaños, el cargo, uno de los más complicados y de mayor responsabilidad nunca había sido ocupado por una oficial.

La comandante operativa de la Policía Metropolitana de Bucaramanga es la teniente coronel Katherine Esperanza Zamudio Ríos.

Fue directora de la escuela Carlos Eugenio Restrepo, ubicada en Antioquia, antes de venir a Santander.

También estuvo como comandante del Quinto Distrito de Policía en Moniquirá, Boyacá.

En las últimas horas, la coronel Zamudio reportó los resultados de una acción efectuada por el Grupo de Operaciones Especiales Goes, en la que fueron capturados dos hombres, conocidos con los alias “El Gordo” y “El Veneco”, en el asentamiento humano Villa Esperanza, en Floridablanca.

Los sujetos tenían una considerable cantidad considerable de estupefacientes que pretendían distribuir para su comercialización.

Juan Carlos Ordóñez Bermúdez

Comunicador Social y Licenciado en Idiomas. Fue corresponsal de Caracol Radio en Caracas, Venezuela.

