Policía del Tolima habilitó canales para denunciar compra de votos en las elecciones

Tolima

Con más de 3.000 uniformados, la Policía Nacional prevé garantizar la seguridad y el orden público en el Tolima durante la jornada electoral del domingo 8 de marzo. Bajo su responsabilidad estará la custodia de 107 puestos de votación, en los que estarán distribuidas 1.589 mesas para los electores.

En ese sentido, el coronel John Anderson Vargas, comandante de la Policía en el Tolima, se mostró preocupado por la posibilidad de delitos electorales durante las elecciones y aprovechó para enviar un mensaje a la población tolimense.

“Nos preocupa un poco la ocurrencia de delitos electorales. Así que hacemos una invitación a todos los ciudadanos a denunciar cualquier situación irregular que vean. Si usted ve a una persona con más de una cédula, debe denunciar; tampoco es normal una persona con 50 millones de pesos en el bolsillo cerca de un lugar de votación”, manifestó el oficial.

Si conoce o tiene información sobre posibles irregularidades como compra de votos, constreñimiento al elector, trashumancia electoral o cualquier otra conducta que atente contra la democracia, puede denunciar a través de la Línea Anticorrupción 157, disponible las 24 horas del día desde cualquier lugar del país, a través de dispositivos móviles o teléfonos fijos.

Asimismo, recuerde que puede realizar su denuncia a través de la plataforma URIEL (Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral), siguiendo estos cinco pasos fundamentales:

Conocer e identificar claramente la irregularidad. Ubicar con precisión el lugar de los hechos. Describir detalladamente lo sucedido, indicando tiempo, modo, lugar y posibles implicados. Presentar pruebas como fotografías, videos o grabaciones de audio, si se cuenta con ellas. Interponer la queja o denuncia a través de los siguientes canales oficiales:

• Correo electrónico: denunciasuriel@mininterior.gov.co

• Marcando #623

• Línea gratuita nacional 018000912005

La Policía Nacional en el Tolima aseguró que garantizará absoluta reserva y acompañamiento institucional a quienes denuncien.