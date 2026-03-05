Policía de Bolívar capturó a ‘Roky’ en Arjona sindicado de vender alucinógenos

Uniformados de la Policía Nacional capturaron en flagrancia a un presunto expendedor de estupefacientes conocido con el alias de ‘Roky’, en hechos ocurridos en el municipio de Arjona, Bolívar.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El procedimiento fue realizado por patrullas de vigilancia de la estación de Policía de este municipio, quienes sorprendieron al sujeto cuando, al parecer, se encontraba expendiendo sustancias alucinógenas cerca de un entorno escolar, situación que encendió las alertas de las autoridades.

Durante el registro personal, los uniformados le encontraron en su poder 85 dosis de base de coca, tipo cigarrillos, las cuales presuntamente estaban listas para su comercialización.

Según informaron las autoridades, el capturado registra anotaciones judiciales por el mismo delito, relacionado con el tráfico de estupefacientes.

El detenido, junto con la sustancia incautada, fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, mientras un juez de la República define su situación judicial.

El comandante del Departamento de Policía Bolívar resaltó la importancia de estos operativos para proteger a los menores de edad.