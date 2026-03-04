“Los pacientes no son desviados, son remitidos a nuestra clínica”: vocera de Clinaltec Ibagué

Ibagué

En un video publicado en las redes sociales la Clínica Clinaltec de Ibagué a través de su vocera institucional, Diana Giraldo, respondió a las denuncias hechas por la representante a la Cámara, Katherine Miranda, quién los relacionó con un supuesto cartel del cáncer por la remisión de miles de pacientes desde la Nueva EPS.

“Hoy hablo en nombre de la Clínica de Alta Tecnología como vocera institucional y viéndome en la obligación ética y profesional de responder a unas afirmaciones publicas que no solo son falsas, sino profundamente injustas con miles de pacientes y con más de mil familias que dependen de esta institución”, dijo Diana Giraldo, cirujana plástica oncóloga y gerente de investigación y docencia de Clinaltec.

Además, aseguró que hablar de ´Cartel de Oncología´ implica presuntamente hablar de concertación ilícita y desviación indebida de pacientes y captura irregular del sistema “Eso no solo es una acusación falsa, es grave y nuestro deber es responder con serenidad con datos y con verdad”.

Por otra parte, aseguró que la clínica tiene más de 80 servicios habilitados en alta complejidad, más de 13 mil quimioterapias anuales, más de 100 mil consultas y más de 45 mil procedimientos anuales, además que tiene servicios que no prestan otras clínicas en la región.

“Los pacientes no son desviados, son remitidos a nuestra clínica ya que existe capacidad resolutiva y oportunidad real para el tratamiento. Los pacientes llegan porque el cáncer no da espera y porque en muchos departamentos no hay radioterapia, porque no hay oportunidad de medicina nuclear, llegan porque no hay oportunidad quirúrgica, llegan porque aquí encuentran diagnóstico, cirugía, quimioterapia, radioterapia, cuidados paliativos y UCI en un mismo lugar”, resaltó Diana Giraldo.

Finalmente, aseguró que lo que se hace en Clinaltec no es un cartel, sino salvar vidas “Entendemos que en época electoral los discursos se radicalizan, pero la salud no puede convertirse en un instrumento político”.