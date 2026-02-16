Hable con elPrograma

A Pasto fue trasladado alias ‘El Pastuso’ condenado por corrupción en el escándalo de la UNGRD

El contratista permanecía recluido en una unidad militar en Bogotá.

Luis Eduardo rosero López, el contratista clave en el caso de corrupción de los carrotanques de la UNGRD que no sirvieron

Luis Eduardo rosero López, el contratista clave en el caso de corrupción de los carrotanques de la UNGRD que no sirvieron

En acatamiento de una orden judicial, Luis Eduardo López Rosero, uno de los principales protagonistas del escándalo de corrupción en la UNGRD, fue trasladado a la ciudad de Pasto.

La decisión se hizo efectiva el pasado fin de semana en acatamiento a una orden judicial; para ello, el INPEC emitió una resolución a través de la cual se acondicionó un espacio en las instalaciones de la Policía Metropolitana de San Juan de Pasto en donde Luis Fernando López deberá continuar recluido.

El INPEC sigue manteniendo la custodia de López en este espacio ubicado en la zona occidental de Pasto bajo estrictas medidas de seguridad, confirmaron autoridades a Caracol Radio.

