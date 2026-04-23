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23 abr 2026 Actualizado 00:11

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La Guardia Ambiental inició capacitación a voluntarios en la Comuna 13 de Medellín

La transformación de la zona suma ahora un nuevo capítulo: el ambiental

La transformación de la Comuna 13 de Medellín suma ahora un nuevo capítulo: el ambiental

La transformación de la Comuna 13 de Medellín suma ahora un nuevo capítulo: el ambiental

La transformación de la Comuna 13 de Medellín suma ahora un nuevo capítulo: el ambiental

Con el acompañamiento de líderes comunitarios, la Guardia Ambiental de Colombia inició el proceso para formar a ciudadanos como Guardias Ambientales Voluntarios, en una jornada de sensibilización liderada por su director, Roberto Ruiz.

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Ruiz estuvo acompañado por Juan Navarro, coordinador de la Guardia Ambiental en Medellín, y de personal de la secretaría ambiental de la ciudad.

La formación convertirá a vecinos de la Comuna 13 en vigías ambientales del territorio. Serán capacitados para identificar puntos críticos de contaminación, promover manejo adecuado de residuos, prevenir invasiones en áreas de retiro de quebradas y activar rutas con las autoridades cuando haya afectaciones ambientales.

“Cuando la comunidad se organiza y se capacita, se convierte en el primer escudo contra la contaminación, la invasión de zonas verdes y el tráfico de especies. Lo que hoy se inicia en la Comuna 13 de Medellín queremos llevarlo a toda Colombia”, afirmó Roberto Ruiz, director de la Guardia Ambiental Colombiana.

Ruiz ha reiterado que “la protección del medio ambiente es un compromiso de todos” y que estas acciones hacen parte del trabajo permanente de la entidad para prevenir la contaminación ambiental y promover la conservación de la biodiversidad en articulación con la ciudadanía.

El sector ha sido reconocido mundialmente por su proceso de resiliencia social y turismo comunitario. Ahora, la Guardia Ambiental busca que ese liderazgo se traduzca también en corresponsabilidad ambiental, convirtiendo a Medellín en referente nacional de vigilancia comunitaria.

Erix Montoya Bustos

Erix Montoya Bustos

Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...

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