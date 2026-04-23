Hombres jóvenes son el grupo más involucrado en siniestros relacionados con el exceso de velocidad

La Alcaldía de Cartagena, a través del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte, DATT, realizó con éxito el foro : “La velocidad sí mata: ¿Qué tan rápido quieres llegar?” , un espacio de reflexión y diálogo que abordó la creciente problemática de la alta accidentalidad por exceso de velocidad en las calles de nuestra ciudad.

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En el foro estuvieron como ponentes invitados: Luis Jair Aguilar Rojas, director de Infraestructura y Vehículos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial; Juan Pablo Bocarejo, director del Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental de la Universidad de los Andes; Esther Perea Castro, directora Regional del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses ; y José Ricaurte Gomez, director del DATT.

Fue un espacio de diálogo que reunió a las autoridades de tránsito, conductores, peatones, motociclistas, académicos, expertos en seguridad vial, representantes de líderes comunitarios, colectivos ciudadanos y especialistas en movilidad.

Se concluyó que en Cartagena las mayores víctimas de accidentes en las vías son hombres jóvenes y que los motociclistas son el factor de mayor riesgo.

Tres de cada cinco accidentes están asociados con exceso de velocidad y, en lo que va de 2026, han ocurrido 508 siniestros con 7671 lesionados y 42 fallecidos.

El foro sirvió también como plataforma para crear, desde el DATT, nuevas campañas educativas y controles pedagógicos que serán implementados en diferentes puntos de la ciudad en los próximos meses .

José Ricaurte, director del DATT, se mostró agradecido con los asistentes y expresó que: “estas jornadas son una apuesta de cultura ciudadana y de formación donde buscamos concientizar a todos los actores viales que transitan por las vías de la ciudad; la cifras de accidentalidad en lo que van del 2026 van en aumento porque las personas han subvalorado los riesgos que hay en la vía y, a través de estos espacios, queremos generar conciencia ciudadana”.

De igual manera , Luis Jair Aguilar Rojas , director de Infraestructura y Vehículos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, afirmó que: “el exceso de velocidad es la causa de mayor siniestralidad en Colombia y estos espacios sirven para, desde las ciudades, tomar acciones que nos permitan reducir la siniestralidad. Este es un tema que nos compete a todos y tenemos que trabajar de manera articulada y, desde la Agencia NAcional de Seguridad Nacional, estamos haciendo acompañamiento al DATT en Cartagena en la construcción de su Plan de Gestión de la Velocidad”.