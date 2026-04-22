Así es el plan vial que el gobernador Yamil Arana está ejecutando para conectar a Bolívar

“La conectividad vial es una herramienta clave para cerrar brechas históricas, impulsar la economía y recuperar la seguridad en el sur del territorio. Aquí lo tenemos claro. Por eso es una de nuestras prioridades”, expresó el mandatario.

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La Gobernación de Bolívar impulsa el más ambicioso plan de conexión vial que jamás se ha ejecutado, del cual hacen parte las siguientes vías:

Turbana – Ballestas

Arjona - San Estanislao

Soplaviento – San Cristóbal

San Cristóbal - Arroyohondo

La Línea Santa Rosa-Villanueva-San Estanislao

Cordón Agropecuario Mahates-Arroyohondo-Soplaviento

Carmen de Bolívar-Macayepo

Mahates - Arroyohondo —

Intersección Ruta Nacional Vía El Guamo - Zambrano

Córdoba-San Andrés

Magangué - Córdoba

Río Viejo - Tiquisio

San Martín de Loba – Barranco de Loba

Morales - Simití

Morales – La Palma

Norosí - Arenal

Más de 1 billón de pesos se invierte en este plan vial. Pero las acciones no se quedan ahí.

“Para llegar a municipios como Cantagallo, nuestro último municipio, hoy se requiere incluso pernoctar en otras poblaciones. Es una travesía que obliga a salir del departamento”, agregó Arana.

Por eso, se diseñó un plan de construcción puentes. Así:

24 puentes metálicos (Entregados)

Hatillo de Loba - Barranco de Loba (En contratación)

La Palma (Morales) - Buenavista (Arenal) (En estudios y diseño fase 3)

Piedracandela - Morales (Don Uriel) (En estudios y diseño fase 3)

Piedracandela - Simití (En estudios y diseño fase 3)

Un total de 827 mil millones de pesos se invierten en la puesta en marcha de los puentes.

Como parte de esta apuesta estratégica, el Gobernador anunció que antes de finalizar su gobierno quedará radicado ante el Instituto Nacional de Vías (Invías) el proyecto vial que conectará Barranco de Loba con Norosí, una obra de 93 kilómetros que se perfila como uno de los ejes fundamentales para la integración territorial. A esto se suman dos puentes clave, cuyos estudios y diseños, según recalcó Arana Padauí, ya están listos y han sido socializados en mesas de trabajo con el Departamento Nacional de Planeación (DNP).

El impacto de estas obras, según explicó el mandatario, va mucho más allá de la movilidad. “Si logramos construir esta vía que conecte el sur con el norte, les aseguro que empieza a desaparecer el problema de inseguridad en el sur de Bolívar, comienza la formalización minera y los campesinos, históricamente olvidados, podrán exportar sus productos al mundo a través de los puertos de Cartagena”, aseguró.

Con esta visión, la Gobernación de Bolívar consolida una hoja de ruta que apuesta por la infraestructura como motor de transformación social, económica y de seguridad, marcando un antes y un después en la historia del departamento.