TransCaribe ya tiene tarifa diferencial para estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad

En sesión plenaria y por unanimidad, el Concejo Distrital de Cartagena aprobó el proyecto de acuerdo 099 de 2026, por medio del cual se establece un subsidio al transporte público masivo para la población adulta mayor, personas con discapacidad y estudiantes de educación básica secundaria, media y superior, con Sisbén A y B, en el marco de una tarifa diferencial para el SITM TransCaribe.

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El proyecto, que fue presentado por el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, cumpliendo los compromisos adquiridos con estas poblaciones, establece así un subsidio de 25,64% del valor de la tarifa al usuario de TransCaribe, equivalente para la vigencia 2026 a un valor aproximado de mil pesos por pasaje, que beneficiará a más de 27 mil personas: estudiantes de básica secundaria, media y superior, adultos mayores de 62 años y personas con discapacidad con Sisbén A y B.

“Lo que prometemos o decimos, lo perseguimos y lo hacemos. Gobernar es solucionar problemas, por lo que es muy importante para nuestro gobierno poder decir que la tarifa diferencial es una gran realidad. Nunca hemos desconocido que TransCaribe tiene muchas asignaturas pendientes y ámbitos que afectan la calidad del servicio y la comodidad de los usuarios. Pero aquí estamos para trabajar a diario en pro de la gente. Estamos seguros que con este beneficio y los nuevos buses que vienen llegando, en pocas semanas el sistema se transformará para bien”, expresó el alcalde Dumek Turbay.

Con la aprobación y consiguiente puesta en marcha de esta iniciativa, la Administración Distrital cumple así lo establecido en el Plan de Desarrollo 2024-2027, especialmente en la línea estratégica “Ciudad conectada y sostenible”, articulándose con los ejes de “Seguridad Humana” y “Vida Digna”.

Los beneficiarios de la tarifa diferencial de TransCaribe

El subsidio beneficiará inicialmente a 5.000 jóvenes estudiantes de básica secundaria y media (priorizándose grados 8 a 11), de acuerdo a la caracterización elaborada por la Secretaría de Educación Distrital, además de 17.000 estudiantes universitarios, técnicos y tecnológicos, que estén incluidos dentro de las categorías A y B del Sisbén.

Al tiempo, en la vigencia 2026, se beneficiarán igualmente 2.000 adultos mayores, que también hagan parte de dichas categorías del Sisbén. En el caso de las personas con discapacidad, el subsidio cobijará a 3.600 personas con discapacidad, que es cerca del 50% de los individuos certificados dentro de esta población en la ciudad. En este caso, los beneficiarios -además de ser Sisbén A o B- deberán contar con la validación de los certificados de discapacidad y los registros oficiales del RLCPD (registro para la localización y caracterización de personas con discapacidad).

“Cuando inició esta administración, nos propusimos sacar adelante un anhelo y un reclamo tan antiguo como el sistema mismo: una tarifa diferencial, un esfuerzo para favorecer a estas poblaciones que necesitaban este respaldo. Hoy, gracias al trabajo liderado por nuestro alcalde Dumek Turbay Paz, y al compromiso y respaldo del Concejo Distrital y organizaciones estudiantiles y sociales, esta iniciativa es una realidad que queda garantizada en el presupuesto de la ciudad”, expresó la gerente de TransCaribe, Ercilia Barrios Flórez.

Subsidio de mil pesos por pasaje

La tarifa diferencial para estas poblaciones comprenderá el subsidio de $1.000 para dos viajes diarios, durante veinte días al mes.

Así las cosas, con una inversión de $5.300 millones, el Gobierno de Dumek Turbay Paz subsidiará este año 200 viajes para cada estudiante de secundaria y media beneficiado, 160 para cada estudiante universitario, técnico o tecnólogo, y 280 viajes para cada adulto mayor o persona con discapacidad impactada.

“Como ente gestor y operador del SITM, TransCaribe será el responsable de la implementación operativa del subsidio. Por eso, en los próximos días, comenzaremos la socialización, pedagogía y divulgación de cómo será el procedimiento de aplicación al subsidio, los requisitos de inscripción y su posterior convocatoria”, apuntó Barrios Flórez.

Recursos garantizados para la tarifa diferencial

Vale la pena recordar que los recursos que garantizan la implementación de la tarifa diferencial para la vigencia 2026 fueron aprobados a través del acuerdo 103 del 2026 por el Concejo Distrital de Cartagena, a través de una incorporación de recursos. El alcalde Dumek Turbay confirmó que, para el 2027, los recursos de la tarifa diferencial de TransCaribe serán establecidos como rubro en el presupuesto general que será presentado en el segundo semestre.