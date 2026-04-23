Graduación de 98 nuevos profesionales de Unibac

Un mensaje cargado de orgullo y esperanza les entregó Sacra Náder David, Rectora de Unibac, a los 98 nuevos profesionales que hoy tomaron grado: “Tienen la responsabilidad de humanizar la sociedad a través de su arte, diseño y conocimiento”.

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En un discurso titulado “El arte como brújula”, la rectora de Unibac expresó que “ustedes salen de esta institución universitaria convertidos en custodios de la sensibilidad”, y puntualizó que “representan el capital intelectual renovador de nuestra región”.

La ceremonia de graduación se cumplió en el salón Pierre Daguet, y ante familiares y directivos académicos, tomaron juramento 98 nuevos profesionales en Artes Escénicas, Artes Plásticas, Comunicación Audiovisual, Diseño Gráfico, Diseño Industrial y Música.

La rectora de Unibac conceptuó que la actualidad parece estar dominada por la inmediatez en “un mundo que corre el riesgo de olvidar detenerse a contemplar”, y les exhortó a ser generosos con su talento en su música, diseños, y creaciones artísticas. “Salgan al mercado y profesionalicen el sector, no regalen su trabajo, no permitan que la informalidad defina sus carreras, y recuerden que en Unibac no formamos amateurs sino profesionales”, sentenció.

Sacra Náder concluyó su mensaje a los nuevos profesionales: “Lleven el sello de Unibac como una brújula que les recuerde siempre dónde vienen y la fuerza de lo que son capaces de crear”.

La ceremonia de graduación exaltó, asimismo, trabajos de grado laureados, meritorios y distinciones especiales.