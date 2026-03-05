Ministerio de Educación lamenta la muerte de docente en Norte de Santander. / Foto: Cortesía.

Norte de Santander.

El Ministerio de Educación Nacional se pronunció tras la muerte de la docente Sandra Milena Duque Parra, quien fue hallada sin vida en zona rural del municipio de Convención, Norte de Santander, luego de permanecer desaparecida durante dos días.

A través de un comunicado oficial, la entidad lamentó profundamente el fallecimiento de la profesora, quien hacía parte de la comunidad educativa de la Institución Educativa Honduras Motilonia, donde se desempeñaba como docente.

“Extendemos un mensaje de solidaridad y acompañamiento a su familia y amigos, y a toda la comunidad educativa, quienes hoy atraviesan este difícil momento. Su vocación, dedicación y compromiso con la formación de niñas, niños y jóvenes permanecerán en la memoria de quienes tuvieron la oportunidad de aprender de ella y compartir su labor educativa”, expresó el Ministerio en el mensaje.

En el pronunciamiento también se destacó el impacto que genera la pérdida de un educador en las comunidades, resaltando el papel que cumplen los docentes en la formación de proyectos de vida y en la construcción de valores.

“La partida de una docente impacta a una comunidad entera. Los docentes son guías, ejemplo y apoyo en la construcción de proyectos de vida; son sembradores de conocimiento, valores y esperanza”, agregó la cartera de Educación.

La profesora Sandra Milena Duque Parra fue encontrada sin vida el lunes en una quebrada de la vereda La Victoria, en zona rural de Convención, a pocos metros de la motocicleta en la que se movilizaba.

Según las primeras hipótesis, la docente habría sufrido un accidente de tránsito tras perder el control de la motocicleta, salirse de la vía y caer al afluente, donde su cuerpo quedó sobre unas rocas.

No obstante, la causa exacta del fallecimiento será determinada por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, entidad que adelanta los análisis correspondientes.

El hallazgo fue realizado por algunos transeúntes que inicialmente observaron la motocicleta entre la vegetación y, al acercarse, encontraron el cuerpo de la docente, quien ya no presentaba signos vitales.