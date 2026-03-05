Horóscopo del profesor Salomón Hoy jueves 5 de marzo 2026: Momento de prestar atención a su entorno

El profesor Salomón, quien es experto en la lectura del tarot y el horóscopo, ha dado sus predicciones para este jueves 5 de marzo, y menciona que el número de esta fecha representa los cinco sentidos, las cinco llagas de Cristo y los cinco sentidos.

Según el profesor, todos los nacidos en esta fecha son personas que son muy inteligentes, creativas, que cuentan con una buena intuición y que están muy conectadas con lo que hacen, a su vez que también cuentan con un temperamento un poco fuerte. Su número es 3255.

Salomón también recomienda para todos los cumpleañeros conseguir un billete de un dólar y tenerlo siempre en su billetera, esto con el fin de llamar la prosperidad y riqueza.

Recomendaciones del día según el Profesor Salomón

El color es el azul.

El número es el 9074.

La fruta es la piña.

Limpiar los vidrios de sus ventanas.

El código sagrado es el 2137.

Horóscopo y tarot del día:

Aries

Puede que empiece a notar cambios en el apartado laboral, a la vez que puede recibir un dinero que no esperaba. También los astros mencionan la posibilidad de que realice un viaje próximamente.

Número: 9233

Tauro

Si ha tenido una seguidilla de problemas con su familia, a lo mejor ya está llegando el tiempo de arreglar esas situaciones, a su vez de prestar atención a cambios que pueden estar sucediendo en lo laboral.

Número: 9918

Géminis

Si ha pensado en hacer algo referente a estudiar o aprender, puede que sea buen momento para hacerlo, como también sea el momento justo para un viaje que tal vez ha venido pensando desde hace un tiempo.

Número: 4072

Cáncer

Tal vez haya tenido algunos días difíciles, pero para hoy los astros le aconsejan tomar las cosas con más calma y la posibilidad de dejar ir muchas situaciones; lo que no puede desamparar, según los astros, son las oportunidades que le podrían estar llegando, así que mucha atención.

Número: 6426

Leo

Tiene que empezar a reconocer los límites del poder; los astros le hacen un llamado a ser un poco más empático y calmado hacia los demás; también le hacen recomendaciones sobre temas económicos y sobre todo en el apartado de la salud.

Número: 0168

Virgo

En el ambiente laboral puede que tenga buenos resultados en posibles oportunidades que le podrían aparecer en el camino, que le darán una mayor estabilidad, misma que también puede cuidar si atiende ciertos temas familiares que tal vez tenga en espera desde hace un tiempo, pero en el sentido económico puede estar gozando de ciertas tranquilidades.

Número: 2170

Libra

Como en días anteriores, los astros anuncian la llegada de una estabilidad económica y laboral que le podría brindar mucha tranquilidad; eso sí, cuide un poco sus pies, ya que podría estar teniendo algún tipo de molestia en esa zona.

Número: 1234

Escorpio

Este puede que sea su año ideal: nuevas metas, mejor trabajo, bendiciones económicas y demás aspectos, pero si se esfuerza y tiene mucha paciencia, estos factores son fundamentales para que sus prospectos se cumplan.

Número: 2414

Sagitario

Para todas las personas de este signo se les recomienda que mantengan la constancia para lograr sus metas, pero también pueden tomarse unos lapsos de descanso que les podrían sentar bien.

Número: 7908

Capricornio

En su entorno se pueden estar presentando personas envidiosas que puede repeler realizando diferentes oraciones a San Benito. Esta gente también puede significar diferentes obstáculos, pero a pesar de ello, en dado caso, los podrá superar sin mayor problema.

Número: 8850

Acuario

En esta ocasión, la estrella de la suerte recae sobre las personas de Acuario, la misma que lo hará destacar y mejorar en muchos aspectos de su vida; por esto mismo, también se les recomienda cuidarse de las personas envidiosas.

Número: 1359

Piscis

El mes de marzo será importante para surgir de nuevo puesto que podría recuperar su brillo que había perdido por diferentes circunstancias. Tenga cuidado porque ese brillo podría provocar la llegada de muchas envidias a su vida.

Número: 4061

