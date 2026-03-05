Hasta el 30 de abril, 10 % de descuento en el pago de derechos de tránsito 2026 en Cartagena

El Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte - DATT informa a la ciudadanía que, con el propósito de incentivar el pago oportuno y facilitar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con los vehículos matriculados en Cartagena, se otorgará un beneficio especial por pronto pago.

Desde el 1 de marzo y hasta el 30 de abril de 2026, los propietarios de vehículos que paguen dentro de este periodo la vigencia 2026 de los derechos de tránsito podrán acceder a un descuento del 10 % sobre el valor efectivo de la tasa.

La entidad destaca que realizar estos aportes en la ciudad es fundamental para el fortalecimiento institucional y el desarrollo local, ya que los recursos recaudados contribuyen directamente a la sostenibilidad de los servicios de tránsito, la modernización de los procesos, la seguridad vial y la implementación de estrategias que benefician a todos los actores viales.

Cumplir oportunamente con esta obligación no solo permite acceder al descuento establecido, sino que también representa un compromiso ciudadano con el crecimiento y la organización del sistema de movilidad en Cartagena.