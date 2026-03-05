Fundación Santo Domingo gana Premio de Responsabilidad Social Camacol 2026
La organización destacó el proyecto ‘La Escuela como Laboratorio Vivo’
La Fundación Santo Domingo fue reconocida con el Premio de Responsabilidad Social – Camacol Bolívar 2026 en la categoría Mejor programa de gestión a la comunidad por el proyecto ‘La Escuela como Laboratorio Vivo’ una apuesta por la innovación educativa que convierte a la comunidad escolar en protagonista de la transformación territorial.
Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena
Desarrollado en alianza con United Way Colombia, el modelo posiciona a la escuela como un espacio de experimentación, liderazgo y apropiación social del conocimiento, integrando metodologías ágiles, cultura de innovación y articulación comunitaria.
En ese sentido, la Institución Educativa Gabriel García Márquez se consolida como la primera Escuela Laboratorio de Cartagena, donde a través de la metodología Design Thinking, los jóvenes identifican necesidades de su entorno y diseñan soluciones de impacto social, integrando Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), economía circular y marketing verde.
“Este premio reconoce algo que en Bicentenario ya estamos viviendo: jóvenes capaces de identificar desafíos de su entorno y convertirlos en soluciones con impacto social y ambiental. ‘La Escuela como Laboratorio Vivo’ no solo fortalece la práctica docente, sino que impulsa una generación que lidera con propósito, dialoga, construye y proyecta a Bicentenario como un territorio de innovación juvenil”, manifestó Dolly González, gerente del Megabarrio Bicentenario para la Fundación Santo Domingo.
Desde 2024, esta iniciativa ha impactado directamente a 32 estudiantes líderes y 55 docentes, beneficiando de manera indirecta a 1.435 estudiantes.
El componente Edulabs, corazón pedagógico del modelo, ha permitido la creación y prototipado de cinco emprendimientos, alineados a los ODS, promoviendo el cuidado del entorno en Bicentenario.’
La Escuela como Laboratorio Vivo’ quedó como un modelo integrado al ecosistema pedagógico institucional y armonizado con el Proyecto Educativo Institucional (PEI), garantizando sostenibilidad y continuidad, además de apropiación del legado de Gabo.
Durante el proceso, se vincularon actores territoriales como las Secretarías de Educación y Turismo, la Fundación Universitaria Los Libertadores y la asociación Pacto Planeta, fortaleciendo la conexión entre escuela, comunidad y sector productivo.
Replicable, innovador y con impacto territorial
El proyecto fue reconocido por su capacidad de replicabilidad y escalabilidad: cuenta con metodología documentada, modelo adaptable a otros contextos y estudiantes certificados como multiplicadores.
Además de su impacto educativo, la iniciativa fortalece competencias socioemocionales, liderazgo juvenil y habilidades para la resolución de conflictos, formando jóvenes capaces de dialogar, liderar procesos comunitarios y gestionar recursos con autonomía y responsabilidad.
Con esta apuesta, la Fundación Santo Domingo reafirma su compromiso con la educación como motor de transformación y movilidad social y con el posicionamiento del Megabarrio Bicentenario como un territorio de innovación juvenil.
Andrés Vizcaíno Villa
Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.