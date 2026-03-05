Fiscalía activa estrategia para blindar elecciones en Norte de Santander

Norte de Santander.

La Fiscalía General de la Nación puso en marcha en Norte de Santander una estrategia transitoria orientada a investigar y judicializar delitos electorales en el marco de las elecciones legislativas y presidenciales de 2026, con el propósito de fortalecer la capacidad de reacción institucional en el departamento.

Como parte de esta medida, la entidad anunció que se garantizará la disponibilidad de fiscales en los 40 municipios de la jurisdicción de la seccional Norte de Santander, con especial atención en las zonas priorizadas dentro del mapa de riesgoelectoral definido a nivel nacional.

Estos funcionarios tendrán la tarea de atender de manera prioritaria actos urgentes y denuncias relacionadas con posibles irregularidades en el proceso electoral.

La estrategia también contempla el despliegue de equipos de policía judicial del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), que contarán con capacidad de respuesta en los principales municipios del área metropolitana de Cúcuta y otras localidades del departamento.

De acuerdo con la Fiscalía, cuando la naturaleza de los hechos lo requiera se activarán rutas de articulación con las direcciones especializadas contra la corrupción, lavado de activos y violaciones a los derechos humanos, con el fin de avanzar de manera oportuna en las investigaciones.

Durante la jornada electoral se habilitará atención presencial para la recepción de denuncias entre las 7:00 de la mañana y las 7:00 de la noche en los municipios de Cúcuta, Los Patios, Villa del Rosario, Ocaña, Pamplona y Chinácota.

La entidad recordó a la ciudadanía que también están disponibles los canales de denuncia como la plataforma virtual “Denuncia Fácil” en su página web, la línea telefónica 122 y el aplicativo Uriel del Ministerio del Interior, herramientas a través de las cuales se podrán reportar de forma ágil posibles delitos electorales.

Según la Fiscalía, la estrategia contempla acciones previas, investigativas y judiciales dirigidas a prevenir, detectar y judicializar conductas que atenten contra los mecanismos de participación democrática antes, durante y después de las jornadas electorales.