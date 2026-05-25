EPM CENS hace recomendaciones preventivas por el fenómeno del niño

IDEAM alerta sobre 90% de probabilidad del fenómeno del niño en 2026: Impacto en Colombia

Norte de Santander

El Grupo EPM se une al llamado de las autoridades y los gremios para promover el cuidado de los embalses, elemento clave para garantizar el suministro de energía ante la probabilidad de ocurrencia del fenómeno de El Niño en Colombia.

El Grupo EPM se prepara ante la posibilidad de un evento asociado a la variabilidad climática, con un uso responsable y eficiente de sus embalses.

Esto con el propósito de garantizar la sostenibilidad del recurso, reducir los posibles riesgos de racionamiento y aportar a la confiabilidad del sistema eléctrico colombiano. EPM y sus empresas reconocen el valor que tiene la energía eléctrica en la calidad de vida de las comunidades y el desarrollo y progreso de los territorios, así como en el crecimiento económico y social del país.

El Grupo realiza diariamente un seguimiento técnico al agua que ingresa a sus embalses, dado que la generación hidráulica y térmica son fundamentales para garantizar la confiabilidad del sistema energético colombiano. Es importante destacar que el 70 % de la energía producida en Colombia proviene de plantas hidroeléctricas.

Durante los últimos meses, se ha evidenciado el crecimiento del consumo de energía en el Sistema Interconectado Nacional (SIN), lo que ha ocasionado una diferencia significativa entre la capacidad de energía firme disponible y la demanda real del sistema.

Esto sugiere un riesgo estructural en la suficiencia energética en el corto y mediano plazo. Para hacer frente a esta situación, el Grupo EPM procura mantener niveles óptimos en sus embalses, con el fin de atender la demanda de energía en condiciones de bajos aportes hídricos.

Actualmente, el nivel agregado de los embalses de energía del país se encuentra en 64.8 %, mientras que los embalses del Grupo EPM registran un nivel de 82.6 %.

En lo corrido de mayo de 2026, los caudales de los afluentes que abastecen los embalses del Grupo EPM se han ubicado en 53.9 % del promedio histórico, lo cual indica la necesidad de reducir la generación hidráulica para que las reservas no disminuyan, pues según la meta de almacenamiento definida por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), los embalses deben estar por encima del 80 % desde julio y mantenerse así hasta noviembre, de modo que se garantice la confiabilidad energética del país.

Todas las acciones cuentan El uso responsable de la energía es un deber compartido. Actuar unidos como ciudadanos, como Grupo EPM, como sector y como país, permitirá conservar el bienestar y la calidad de vida que brinda la energía cada día.

Estas son algunas recomendaciones para un uso responsable de energía:

1. Usar la lavadora con carga de ropa completa.

2. Procurar utilizar bombillos de bajo consumo energético.

3. Encender únicamente las luces necesarias y solo cuando se requieran.

4. Desconectar los aparatos eléctricos que no estén en uso, excepto la nevera.

5. Evitar abrir constantemente la nevera.

6. Desconectar y apagar el computador cuando no se utilice.

7. Al cocinar, usar las ollas con tapa y que el fondo sea del mismo tamaño de la parrilla.

8. Desconectar el cargador del tomacorriente una vez finalice la carga del teléfono celular.

9. Tener prudencia con el uso de electrodomésticos que usan resistencias.

10. Aprovechar la luz natural durante el día.