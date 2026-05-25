Autoridades hacen llamado para responder por infracciones de tránsito

Norte de Santander

El Comité de Representación del Capítulo Técnico de Autoridades de Tránsito hizo un llamado a los medios de comunicación y a la ciudadanía para evitar interpretaciones erróneas frente al reciente anuncio del Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte sobre investigaciones a sistemas de foto detección en diferentes regiones del país debido a que apenas se están iniciando las investigaciones.

El Comité enfatizó que el anuncio realizado por la Superintendencia de Transporte y el Ministerio de Transporte “no implica bajo ninguna circunstancia que las órdenes de comparendo emitidas recientemente pierdan validez, ni que los ciudadanos estén exentos de pagarlas o ejercer los mecanismos legales de impugnación establecidos en la ley”

Asimismo, precisaron que el comunicado de las entidades nacionales tampoco puede interpretarse como una invitación al no pago de multas de tránsito o al desconocimiento de las normas de movilidad vigentes en el país. Lo anterior teniendo en cuenta que, en los últimos días se ha generado confusión entre ciudadanos que consideran que todas las fotomultas quedaron anuladas o que ya no deben responder por comparendos de tránsito, incluso aquellos impuestos recientemente.

“Entendemos la preocupación de millones de ciudadanos frente a las declaraciones del Gobierno Nacional. Sin embargo, hoy las foto multas continúan vigentes y cualquier revisión deberá estudiarse caso por caso mientras avanzan las investigaciones”, señaló Joan José Botello, presidente del Comité de Autoridades de Tránsito.

Se reitera la disposición de las autoridades para colaborar con las entidades competentes, reafirmando su compromiso con la seguridad vial y el fortalecimiento institucional de los organismos de tránsito del país.

Las autoridades de tránsito también hicieron un llamado al respeto por los funcionarios y servidores públicos que diariamente cumplen labores relacionadas con el tránsito y el transporte, recordando que las decisiones administrativas sobre comparendos y sanciones corresponden exclusivamente a las autoridades de tránsito competentes, conforme a la Constitución Política, la Ley 769 de 2002 y demás normas concordantes.