Entregan materiales de construcción a damnificados por lluvias en Santa Marta

Santa Marta

Habitantes del sector Villa Betel, en Santa Marta, comenzaron a recibir materiales de construcción para reparar sus viviendas tras los daños causados por el reciente frente frío. Las ayudas incluyen bloques, tejas, láminas de Eternit, varillas y bultos de cemento, con los que varias familias podrán iniciar la reconstrucción de sus casas afectadas por las lluvias.

Los damnificados también recibieron tanques elevados, placas de yeso y colchones para mejorar sus condiciones mientras avanzan en la recuperación de sus hogares. Durante la jornada además se realizó una brigada de salud con vacunación, acompañamiento psicosocial y orientación para prevenir enfermedades, así como la entrega de pastillas de cloro para el tratamiento del agua y atención para mascotas del sector.

Asimismo, se aplicaron inmunizaciones contra el dengue para los menores de 9 años, que resultaron priorizados por parte del Ministerio de Salud.

De acuerdo con la información consolidada en el PMU, se registran 3.026 familias damnificadas, tanto en la zona urbana como rural. Asimismo, se reportan 156 viviendas destruidas y 797 viviendas no habitables,