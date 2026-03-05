Entregan materiales de construcción a damnificados por lluvias en Santa Marta
Adicionalmente se desarrolló una jornada de atención en salud, que incluyó vacunación, atención psicosocial y zoonosis.
Santa Marta
Habitantes del sector Villa Betel, en Santa Marta, comenzaron a recibir materiales de construcción para reparar sus viviendas tras los daños causados por el reciente frente frío. Las ayudas incluyen bloques, tejas, láminas de Eternit, varillas y bultos de cemento, con los que varias familias podrán iniciar la reconstrucción de sus casas afectadas por las lluvias.
Los damnificados también recibieron tanques elevados, placas de yeso y colchones para mejorar sus condiciones mientras avanzan en la recuperación de sus hogares. Durante la jornada además se realizó una brigada de salud con vacunación, acompañamiento psicosocial y orientación para prevenir enfermedades, así como la entrega de pastillas de cloro para el tratamiento del agua y atención para mascotas del sector.
Asimismo, se aplicaron inmunizaciones contra el dengue para los menores de 9 años, que resultaron priorizados por parte del Ministerio de Salud.
De acuerdo con la información consolidada en el PMU, se registran 3.026 familias damnificadas, tanto en la zona urbana como rural. Asimismo, se reportan 156 viviendas destruidas y 797 viviendas no habitables,
Gissell Campo
Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...