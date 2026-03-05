En abril llegarán los primeros buses eléctricos de Transmilenio cofinanciados con el Gobierno

En el marco de los 25 años del Sistema TransMilenio, se realizó un encuentro, desde el 5 hasta el 6 de febrero, que reúne a autoridades, expertos y líderes del sector transporte de todo el mundo para discutir el futuro de la movilidad urbana sostenible.

Durante el discurso de apertura, la gerente de Transmilenio, María Fernanda Ortiz, destacó la llegada de los nuevos buses eléctricos para la flota.

“Entre los grandes retos en los que trabajamos está la movilidad eléctrica. Desde el próximo mes y por los próximos años llegarán 711 nuevos buses y la integración con el Metro para que nuestros usuarios tengan la mejor experiencia de viaje”, destacó Ortiz.

La gerente precisó que de esos 711 nuevos buses eléctricos, 269 serán de la cofinanciación entre el Distrito y el Gobierno Nacional.

El 47% de la flota de Transmilenio es de baja o cero emisiones, por lo que “hoy ya no somos una preocupación por la calidad del aire de Bogotá”, señaló la funcionaria.

Por su parte, el alcalde Carlos Fernando Galán resaltó que Bogotá cuenta con 1.486 buses eléctricos en operación, una de las flotas más grandes de América Latina.

“El sistema seguirá evolucionando. Bogotá está ampliando su red de TransMilenio, construyendo el Metro y avanzando en nuevos cables aéreos. No es TransMilenio o Metro. La ciudad necesita ambos sistemas trabajando de manera complementaria para garantizar una movilidad eficiente”, señaló el alcalde.

Liderazgo internacional de Transmilenio

Durante la inauguración del Congreso también se anunció la elección de la gerente, María Fernanda Ortiz como presidenta de la División de Buses de la Unión Internacional de Transporte Público (UITP), la principal organización mundial del sector.

Este cargo permitirá a Bogotá participar en la definición de lineamientos internacionales para sistemas de buses y BRT, además de representar la experiencia de la ciudad en espacios globales de decisión.