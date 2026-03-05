Hable con elPrograma

05 mar 2026 Actualizado 20:02

El Pulso del Fútbol, 5 de marzo de 2026

El Pulso del Fútbol debate sobre la continuidad de Diego Arias como DT de Atletico Nacional.

Rodrigo Contreras por el Premio Puskás: vea su gol en Nacional vs Millonarios por Copa Sudamericana / Jaiver Nieto
¿Millonarios vuelve a ser candidato a todo? El Pulso del Fútbol, 5 de marzo de 2026

00:00:0048:53
En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la victoria de Millonarios ante Nacional y la clasificación del equipo embajador a la fase de grupos de la Copa Sudamericana. César dijo: “No me vengan a decir que Diego Arias debe salir de su cargo, porque Fabián Bustos le dio un repaso táctico, tienen que darme argumentos válidos. Ya empezó caliente el tema, porque hasta a Ospina le están dando”. Sobre el tema Steven agregó: “Wilton Sampaio hizo muy bien su trabajo, quiero destacar que siempre estaba cerca de la jugada y que en las polémicas creo que tuvo razón. Tenía un braveo elegante y esa es la manera en la que tienen que dirigir en Colombia”.

No olvide escuchar el audio del programa.

