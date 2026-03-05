El 27 de marzo vence plazo para descuento del 5% en predial de Medellín

Medellín, Antioquia

Los contribuyentes de Medellín tienen plazo hasta el 27 de marzo para acceder al descuento del 5 % en el pago anual del impuesto predial, beneficio que aplica tanto para quienes estén al día como para las personas que se encuentren en mora y cancelen la totalidad de la deuda.

La Secretaría de Hacienda de Medellín informó que los ciudadanos pueden realizar el pago de manera virtual, sin necesidad de desplazarse, a través del portal oficial www.medellin.gov.co.

Opciones para pagar el impuesto

Además de la plataforma digital, los contribuyentes también pueden acudir a los puntos de atención habilitados por la Secretaría de Hacienda en los centros comerciales El Tesoro, Los Molinos, Florida, Premium Plaza, La Central y Unicentro.

En estos lugares es posible pagar con tarjetas débito y crédito de cualquier franquicia, en horario de lunes a viernes entre 10:00 a. m. y 1:30 p. m. y de 2:30 p. m. a 6:30 p. m., mientras que los sábados la atención se presta entre 11:00 a. m. y 2:00 p. m.

Bancos y puntos de autogestión

El pago del impuesto predial también puede realizarse en entidades financieras autorizadas como Bancolombia, Banco de Occidente, Davivienda, Banco de Bogotá, Banco AV Villas, Banco Colpatria, Banco GNB Sudameris, Confiar, Cooperativa Financiera Cotrafa, Cooperativa Financiera JFK y la Cooperativa Financiera de Antioquia (CFA).

Quienes prefieran acercarse directamente a la Alcaldía de Medellín pueden utilizar los puntos de autogestión, habilitados para facilitar y agilizar los trámites tributarios de los ciudadanos.