Dos hombres fueron asesinados en Cúcuta

Asesinato de un hombre en la avenida Las Américas de Cúcuta. / Foto: Cortesía.

Cúcuta.

Dos homicidios con arma de fuego se registraron la noche de este miércoles en distintos sectores de Cúcuta, en hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades.

El primer caso ocurrió hacia las 8:21 de la noche en la avenida Las Américas con calle 16N, en inmediaciones del barrio Portal de las Américas, cerca de Brisas del Aeropuerto.

Allí fue asesinado Beiker José Rodríguez Figueroa, ciudadano venezolano de 25 años.

De acuerdo con el reporte policial, la patrulla que realizaba labores de patrullaje en el sector fue alertada sobre una persona lesionada por arma de fuego.

Al llegar al lugar encontraron a un hombre de contextura gruesa, tez trigueña, que vestía camisa negra, bermuda marrón claro y sandalias negras, quien presentaba varias heridas de bala.

Debido a la gravedad de las lesiones, la víctima falleció en el sitio. Posteriormente se estableció que se trataba de Rodríguez Figueroa, quien se desempeñaba como conductor de la plataforma Indriver y residía en el barrio Belén.

Según información entregada por la comunidad, el hombre habría sido abordado por dos sujetos vestidos de negro que se movilizaban en una motocicleta, quienes le dispararon y luego huyeron del lugar.

El segundo homicidio se registró hacia las 9:37 de la noche en la calle 9 con avenida 4N, en el barrio Trigal del Norte.

En este hecho resultó gravemente herido Jhoan Montero Morillo, ciudadano venezolano de 21 años, quien fue trasladado en un vehículo particular hasta el Hospital Universitario Erasmo Meoz.

Sin embargo, al llegar al centro asistencial ingresó sin signos vitales debido a la gravedad de la herida.

De acuerdo con el personal médico, presentaba una lesión por arma de fuego con orificio de entrada en la espalda y salida por el tórax.