Definen qué EPS pueden y no pueden recibir nuevos afiliados en municipios de Boyacá

Boyacá

El Ministerio de Salud elaboró un documento preliminar que define qué Entidades Promotoras de Salud (EPS) podrían recibir nuevos afiliados en distintos municipios del país, como parte del proceso de reorganización del sistema de aseguramiento. En el caso de Boyacá, el informe detalla cuáles aseguradoras están habilitadas y cuáles no podrán vincular nuevos usuarios según el municipio y el régimen de afiliación.

En Tunja, el documento señala que en el régimen subsidiado están autorizadas para recibir afiliados Nueva EPS, Famisanar y Sanitas. Para el régimen contributivo, las entidades habilitadas son Sanitas, Nueva EPS y Coosalud EPS. Por el contrario, aseguradoras como Salud Total, Cajacopi, Capresoca y Sura, además de algunas modalidades de Coosalud, no cuentan con autorización para recibir nuevos afiliados en determinados regímenes dentro de la capital boyacense.

Este listado hace parte del proceso de reorganización del aseguramiento en salud impulsado por el Gobierno nacional, en el que se busca definir la operación territorial de las EPS con base en criterios poblacionales, administrativos y de capacidad de los servicios de salud en cada región. En ese marco, cada municipio tendrá entidades habilitadas específicas para la afiliación de nuevos usuarios.

Ampliar Cerrar

Ampliar Cerrar

Ampliar Cerrar

Ampliar Cerrar

Ampliar Cerrar