Cuarenta fiscales tendrán a su cargo la recepción de denuncias durante las elecciones del 8 de marzo

40 fiscales reforzarán la presencia en Boyacá de cara a las elecciones del 8 de marzo / Colprensa

Boyacá

El director seccional de Fiscalías de Boyacá, Juan Carlos Cabana Fonseca dio a conocer que con 40 fiscales reforzarán la presencia en Boyacá de cara a las elecciones del 8 de marzo con una estrategia transitoria de investigación y judicialización de los delitos electorales que se puedan presentar.

“En cumplimiento de la estrategia transitoria de investigación y judicialización de los delitos electorales que se presenten con ocasión de la jornada electoral, la Fiscalía ha determinado que va a cubrir todo el departamento con 40 fiscales, los cuales van a brindar toda la atención en tiempo real a los ciudadanos que requieran los servicios de la Fiscalía General de la Nación”.

Dijo el funcionario que cubrirán todo el departamento con esta estrategia que busca atender las denuncias de los ciudadanos por delitos electorales.

“Vamos a cubrir todo el departamento, desde El Cocuy hasta Miraflores. Todo el departamento va a estar cubierto por los 40 fiscales”.

Además de los fiscales, las instalaciones de la entidad funcionaran en jornada continua de 7 de la mañana a 6 de la tarde.

“Nosotros, además de los fiscales que tenemos dispuestos para el desarrollo de la jornada electoral, vamos a contar con los Centros de Atención de la Fiscalía que se encuentran en Tunja, Duitama, Sogamoso y Chiquinquirá, en donde se recibirán las denuncia junto con analistas de la Sección de Análisis Criminal para inmediatamente si se hace necesario, desarrollar los actos urgentes”.

Dijo el director seccional de fiscalías en Boyacá que también se han habilitado líneas telefónicas para recibir las denuncias.

“Nosotros hemos dispuesto como Fiscalía General de la Nación la línea 122, donde se puede reportar algún incidente que se considere como hecho punible, marcando al 122 desde cualquier teléfono. Igualmente, la desde la línea celular 018000-919748 son los medios dispuestos por la Fiscalía para recibir las denuncias e igualmente en la página de la entidad www.fiscalia.gov.co”.