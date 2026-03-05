Hable con elPrograma

05 mar 2026 Actualizado 12:23

Consejo académico de la UIS rechaza acciones violentas en campus central

Un grupo de personas con el rostro cubierto vandalizó algunas áreas; también hubo un intento de suspender clases.

Bucaramanga

Horas después de que un reducido grupo de personas encapuchadas ejecutara acciones violentas en el campus central de la Universidad Industrial de Santander, UIS, el Consejo Académico de la institución “rechazó de manera categórica los actos de violencia, intimidación y agresión”.

“Estos hechos vulneran los principios fundamentales que orientan la vida universitaria y se convierten en un atentado a la paz y el libre desarrollo de las actividades cotidianas institucionales”, consigna el comunicado del Consejo Académico.

Destaca que “el campus universitario no puede convertirse en un escenario de hostigamiento ni de vulneración de las libertades y los derechos humanos”.

Agrega que “este tipo de conductas pone en riesgo la integridad de quienes conforman nuestra comunidad y afecta los espacios físicos y de convivencia que sustentan la vida académica y social de la Universidad”.

El Consejo Académico reafirma “el compromiso con la construcción de una ciudadanía universitaria que dignifique lo público, promueva la paz, respete las libertades fundamentales y defienda los derechos humanos como pilares esenciales de nuestra convivencia”.

Juan Carlos Ordóñez Bermúdez

Comunicador Social y Licenciado en Idiomas. Fue corresponsal de Caracol Radio en Caracas, Venezuela....

