Cemento País se destaca en la Asamblea 53 de Afiliados de Camacol en Cartagena

Cemento País tuvo una participación destacada como patrocinador en la Asamblea 53 Anual Ordinaria de Afiliados de Camacol, realizada en Cartagena, un importante espacio que reunió a líderes, empresarios y representantes del sector de la construcción y la infraestructura de la región Caribe y del país.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Durante el encuentro se socializaron ambiciosos proyectos que marcarán el rumbo del desarrollo territorial en los próximos años. La Alcaldía de Cartagena presentó un paquete de inversiones que supera los 6 billones de pesos, destinados a obras de infraestructura social, vial, educativa, sanitaria, deportiva y turística, iniciativas que buscan fortalecer la competitividad de la ciudad y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

De igual manera, la Gobernación de Bolívar anunció inversiones superiores a 1 billón de pesos para el mejoramiento de vías en municipios estratégicos del departamento como Ballestas, San Estanislao, San Cristóbal, La Línea y Mahates, proyectos que impulsarán la conectividad y el desarrollo económico de estas comunidades.

En este importante escenario para el sector constructor, Cemento País reafirmó su compromiso con el progreso del país y el fortalecimiento de las grandes obras que transforman los territorios.

“Cemento País construye país y aporta calidad al crecimiento de las grandes obras”, expresó Carlos Espinosa Osorio, gerente comercial de Cemento País, al resaltar el papel de la compañía en el impulso de proyectos que aportan al desarrollo sostenible y a la infraestructura de la región.