Cartagena Descarbonizada: Programa para empresas en su transición hacia modelos sostenibles

La Cámara de Comercio de Cartagena presentó Cartagena Descarbonizada, un programa que acompañará a las empresas en su transición hacia modelos sostenibles, ayudándolas a reducir y compensar su impacto ambiental mediante procesos técnicos de medición, reducción y verificación independiente de emisiones.

La iniciativa hace parte de la estrategia institucional orientada a impulsar un *Caribe más competitivo* y fortalecer el desarrollo empresarial en el Distrito y los municipios de Bolívar, incorporando estándares ambientales que permitan a las empresas adaptarse a nuevas exigencias regulatorias y de mercado.

La sostenibilidad dejó de ser una opción reputacional. Hoy es una obligación normativa, una exigencia del mercado y un factor determinante de competitividad. Las empresas que gestionan su huella ambiental fortalecen su acceso a nuevos mercados, mejoran su relacionamiento con clientes y proveedores y consolidan su posición en cadenas de valor cada vez más exigentes.

Una ruta estructurada hacia la descarbonización

Cartagena Descarbonizada contempla una metodología clara de acompañamiento empresarial:

1. Inscripción: Vinculación formal al programa y diagnóstico inicial.

2. Inventario de Gases de Efecto Invernadero (GEI): Medición técnica de la huella de carbono empresarial.

3. Plan de reducción y compensación: Definición de acciones concretas para disminuir emisiones y compensar impactos.

4. Verificación externa: Validación independiente que garantiza transparencia y credibilidad en los resultados.

5. Entrega del sello y publicación de resultados: Reconocimiento oficial que certifica el compromiso ambiental y fortalece la reputación empresarial.

Competitividad territorial con enfoque sostenible

El programa busca fortalecer las capacidades del tejido empresarial del Distrito y los municipios de Bolívar mediante acompañamiento técnico especializado que facilite la incorporación de prácticas sostenibles en la gestión empresarial.

“La sostenibilidad es hoy un eje estratégico del desarrollo empresarial. Con Cartagena Descarbonizada acompañamos a nuestras empresas a anticiparse a las regulaciones, responder a las nuevas exigencias del mercado y convertir la gestión ambiental en una ventaja real. Apostarle a la descarbonización es fortalecer el tejido productivo y dinamizar un Caribe más competitivo”, afirmó Andrea Piña Gómez, presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Cartagena.

Con esta iniciativa, la Cámara de Comercio de Cartagena reafirma su compromiso con un desarrollo económico responsable que integra sostenibilidad, crecimiento empresarial y visión estratégica como motores del progreso en Bolívar.