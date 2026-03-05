Buscan a niñas que escaparon de un hogar del ICBF en Bogotá

Hacia las 10:35 de la noche de este miércoles 4 de febrero, Carol Gómez recibió una llamada del hogar del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) indicándole que su hija, Sara Nataly, se había escapado del lugar con otras cuatro niñas.

“Automáticamente nos fuimos en el carro hacia la fundación para preguntar qué sucede. En cuanto llegamos, la chica me dice que cuando ella me llamó ya habían pasado 2 horas y media, casi 3 horas atrás”, aseguró Carol.

Carol y el padre de Sara también fueron a la estación de Policía de Kennedy, en donde les dijeron que no tenían ningún reporte de niñas que desaparecidas o de niñas que se habían escapado de un centro del ICBF.

“A uno como mamá sí le arrancan a sus hijos, porque ellos son el ente regulador de un niño, pues entonces ellos son los que tienen que hacer el papel de papás”, señaló Carol.

Ya han pasado más de 15 horas desde que las cinco niñas se escaparon del hogar infantil y nadie le da razones de su ubicación a los padres de familia.

“El tiempo va corriendo y entre más tiempo pasa a mí se me hace que es mucho más grave y uno se pone más desesperado”, indicó la madre de Sara.

Sara tiene 16 años y sus compañeras con las que se escapó tienen un rango de edad parecido.

Lo que le parece extraño a su madre es que no vio nada raro en Sara cuando la fue a visitar ese mismo miércoles en la mañana.

“Nos dicen que se evade en pijama sin saco y se supone que debe existir la seguridad en esa fundación. Solo había dos personas cuidándolas.. No rompieron nada y se salieron por la puerta de esa fundación”.

Desde hace 15 días que Sara estaba en la fundación porque el ICBF restableció los derechos de la menor al presuntamente evidenciar que estaba mejor en una sede de la entidad que con su pareja sentimental.

“Ella se va con el novio a vivir y nosotros vamos al ICBF para que ellos nos ayuden a saber cómo accionar ante estas situaciones porque ella duró una semana sin vernos. ICBF nos dice que va a poner en una institución a nuestra hija por comportamiento” resaltó la mujer.

Carol reconoce que su hija puede estar donde el novio, sin embargo, las autoridades, según le han dicho a ella, deben tener todos los permisos para verificar esto.

“Los policías no pueden retener a un menor ni entrar a una casa sin orden, tenemos que hacer todo al derecho para que vayan a la casa del novio”.

Mientras tanto, la familia sigue haciendo los respectivos procedimientos con la denuncias para que las autoridades puedan encontrar a Sara y a las otras cuatro chicas que escaparon del hogar.