Boyacá fue elegida por tercer año consecutivo como la región más acogedora de Colombia

El reconocimiento se basa en las calificaciones de viajeros en la plataforma Booking.com sobre la calidad del servicio hotelero y la experiencia turística en el departamento.

Boyacá

Por tercer año consecutivo, Boyacá fue reconocida como la región más acogedora de Colombia, un resultado que se basa en las calificaciones y opiniones de los viajeros que utilizan la plataforma de reservas Booking.com. El reconocimiento fue destacado por la secretaria de Turismo del departamento, Ana María Rojas, quien aseguró que este logro refleja el trabajo conjunto del sector turístico en la región.

“Estamos muy contentos, nuevamente galardonados con este importante reconocimiento de la plataforma Booking. Este realmente es un ejercicio independiente de la Gobernación de Boyacá; es una evaluación que hacen los turistas que visitan el departamento a través de esta página”, explicó la funcionaria.

Rojas indicó que la distinción se basa en la calificación que los viajeros otorgan a los alojamientos y servicios turísticos del departamento. “Es una valoración que hacen personas que utilizan hoteles en todo el mundo y Boyacá vuelve a ser merecedora de este gran reconocimiento. Esto ratifica los ejercicios de formalización, capacitación, promoción del destino y fortalecimiento de la cadena productiva turística en el departamento”, afirmó.

La secretaria también destacó que el departamento se prepara para una de las temporadas más importantes del año en materia turística: la Semana Santa. En ese sentido, señaló que ciudades y municipios con tradición religiosa como Tunja y Chiquinquirá adelantan preparativos para recibir a miles de visitantes.

Finalmente, invitó a los turistas a conocer otros destinos del departamento, especialmente los relacionados con el turismo de naturaleza. “Por estos días soy muy fan de Güicán, en la Sierra Nevada de El Cocuy. Estamos promocionando este destino que para muchos es desconocido, pero que es una verdadera maravilla para el turismo de montaña”, señaló.