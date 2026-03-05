Hable con elPrograma

05 mar 2026 Actualizado 16:45

Ambulancia sufre accidente vial en Cisneros y deja 4 heridos

En la mañana del 5 de marzo, se produjo un accidente vial tipo choque en el sector Finca Los Molina, vía Cisneros - Puerto Berrío.

Medellín

Cisneros, Antioquia

Según las hipótesis preliminares del Mayor Alejandro Uribe Duque, Jefe Seccional Tránsito y Transporte de Antioquia (E), el accidente pudo ocurrir por la pérdida de control del vehículo (camioneta blanca), dejando cuatro personas lesionadas.

El conductor del vehículo tipo ambulancia, resulta lesionado en el impacto y es trasladado al Hospital San Antonio de Cisneros. Asimismo, tres personas más resultan con laceraciones y heridas profundas en diferentes partes del cuerpo, entre ellas, fractura en miembro superior derecho y herida abierta en miembro inferior derecho, por ello, fueron trasladadas inmediatamente al Hospital de Cisneros.

Se espera tener más información sobre lo ocurrido, mientras las personas afectadas son atendidas por profesionales de la salud.

