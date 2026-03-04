Día de la Confianza Electoral: así puede aclarar dudas sobre el proceso del 8 de marzo

Este 4 de marzo se celebra el Día de la Confianza Electoral, una iniciativa pedagógica de la Registraduría Nacional del Estado Civil diseñada para que los ciudadanos se informen y resuelvan dudas sobre el proceso de votación previo a las elecciones del 8 de marzo.

La jornada surge ante la necesidad de fortalecer la información pública antes de las elecciones legislativas y las consultas interpartidistas que definirán candidaturas presidenciales. El 8 de marzo, los colombianos elegirán a los Senadores y Representantes a la Cámara para el periodo 2026–2030 y podrán solicitar el tarjetón de las consultas para escoger candidatos que, de salir victoriosos, participarán en la primera vuelta presidencial.

Ante la relevancia de este proceso, la Registraduría busca despejar inquietudes mediante información clara y verificable, explicando cómo funciona el sistema electoral antes de que los ciudadanos acudan a las urnas.

Es importante precisar que esta jornada no corresponde a un proceso de votación ni a una campaña política. Su propósito es combatir la desinformación con datos oficiales, explicar los procedimientos establecidos y detallar los múltiples niveles de control que garantizan la transparencia electoral.

El proceso cuenta con la participación de jurados de votación, funcionarios electorales, testigos de partidos y movimientos políticos, así como veedores ciudadanos que supervisan cada etapa, desde la instalación de mesas hasta la consolidación y divulgación de resultados.

La entidad insiste en que la confianza institucional se construye a partir del conocimiento. Informarse y comprender cómo operan los controles del sistema también es un acto democrático, que permite participar con mayor seguridad y criterio en la jornada electoral.

Toda la información oficial sobre el Día de la Confianza Electoral y el proceso del 8 de marzo puede consultarse en el portal institucional de la Registraduría.