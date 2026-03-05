¿A qué hora empieza la ley seca el fin de semana de elecciones en Ibagué?

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio Jorge Iván Sabogal, director de Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía de Ibagué, explicó las medidas que regirán en la capital del Tolima durante el fin de semana de elecciones a Cámara y Senado.

Sabogal indicó que las medidas buscan asegurar el orden público y el normal desarrollo de las elecciones al Congreso de la República, por lo que se adoptaron las disposiciones contempladas en el decreto 188 del 27 de febrero de 2026, expedido por el Gobierno Nacional.

Las medidas incluyen ‘ley seca’, prohibición total de propaganda electoral el día de la votación y el retiro obligatorio de toda publicidad política 48 horas antes de los comicios.

“En el Comité de Seguimiento Electoral se adoptaron para garantizar unas elecciones tranquilas y en el marco de la normatividad. Este 8 de marzo se implementarán acciones de orden público y garantías electorales para proteger la transparencia del proceso”, indicó Jorge Iván Sabogal, director de Participación Ciudadana.

El funcionario precisó que ningún partido, movimiento o grupo significativo de ciudadanos podrá realizar manifestaciones o actividades proselitistas durante la jornada electoral. Además, toda la publicidad política deberá ser retirada a más tardar el 6 de marzo a las 11:59 p.m.

“También estará prohibida la difusión de propaganda electoral a través de medios de comunicación, publicidad móvil, estática o sonora. La Policía Nacional está facultada para retirar cualquier elemento que incumpla la norma el día de las elecciones”, resaltó Sabogal.

Dato: es de aclarar que la ‘ley seca’ regirá desde el sábado 7 de marzo a las 6:00 p.m. hasta el lunes 9 de marzo a las 12:00 p.m., conforme lo estipula el decreto nacional.

El funcionario finalmente hizo un llamado a la ciudadanía, partidos políticos y campañas a acatar estas disposiciones para poder vivir unos comicios enmarcados en el respeto y la responsabilidad.