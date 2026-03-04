Tres personas murieron en igual número de accidentes de tránsito en Ibagué

Ibagué

En las últimas horas se confirmó que tres personas perdieron la vida en igual número de accidentes de tránsito, hecho que rompe la línea de tiempo en la que durante más de 30 días no se registraron víctimas fatales en siniestros viales en la capital del Tolima.

En el primer hecho murió un ciudadano de nombre Guillermo Mayorga de 32 años que se estrelló con la motocicleta en la que se movilizaba contra una señal de tránsito en la vía Ibagué – Calarcá. Esta persona había sido trasladada a la Clinica Tolima donde llegó sin signos vitales por la gravedad de las lesiones.

El segundo caso corresponde a un habitante en condición de calle de aproximados 57 años que según las autoridades de tránsito fue embestido por un vehículo cuando cruzaba la carrera Quinta con calle 24. Aunque alcanzó a ser trasladado a la Clinica Asotrauma murió producto de las heridas.

Finalmente, también falleció en la clínica Asotrauma el señor José Ignacio Barragán de 75 años quien había sido atropellado por una camioneta el pasado sábado 28 de febrero a la altura de la calle 42 con carrera Sexta en el barrio Restrepo. El adulto mayor murió luego que durante tres días lucha por su vida en este centro asistencial.

Las autoridades de tránsito al terminar el mes de febrero habían anunciado que durante el segundo mes del año se reportó un fallecimiento clínico, que correspondía a un ciudadano que perdió la vida en un centro asistencial como consecuencia de un siniestro vial ocurrido en diciembre de 2025.

En febrero del 2025 en la capital del Tolima se habían presentado ocho personas fallecidas, lo que al comparar con las cifras de este año se da una reducción importante en la fatalidad por accidentes de tránsito en la ciudad.