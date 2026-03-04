Hable con elPrograma

Trancones en zona industrial de Mamonal por manifestación en la vía

Vecinos del barrio Colinas de Barraza lideraron la actividad

DATT

Andrés Vizcaíno Villa

Cartagena

El Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte – DATT reportó sobre un bloqueo en la zona industrial de Mamonal, a la altura del sector Colinas de Villa Barraza, como consecuencia de una manifestación realizada por la comunidad, quienes indicaron inconformidad por la falta de suministro de agua potable.

Debido a esta situación, la vía fue totalmente bloqueada en ambas calzadas, generando afectaciones en la movilidad del sector.

El DATT recomendó a los actores viales y conductores tomar vías alternas y atender las indicaciones de los agentes de tránsito ubicados en el área, mientras se normalizaba la situación.

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

