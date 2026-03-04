Trancones en zona industrial de Mamonal por manifestación en la vía

El Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte – DATT reportó sobre un bloqueo en la zona industrial de Mamonal, a la altura del sector Colinas de Villa Barraza, como consecuencia de una manifestación realizada por la comunidad, quienes indicaron inconformidad por la falta de suministro de agua potable.

Debido a esta situación, la vía fue totalmente bloqueada en ambas calzadas, generando afectaciones en la movilidad del sector.

El DATT recomendó a los actores viales y conductores tomar vías alternas y atender las indicaciones de los agentes de tránsito ubicados en el área, mientras se normalizaba la situación.