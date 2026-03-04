Tragedia ambiental en Boyacá por incendios forestales en zona de páramo

Ecosistemas en más de 5 municipios de Boyacá,se han sido afectados por los incendios forestales. (Photo by MIGUEL VERGEL/AFP via Getty Images) / MIGUEL VERGEL

Boyacá

La temporada seca empezó a pasar factura en varias regiones de Boyacá donde se han presentado varios incendios forestales.

El más importante ocurrió en el páramo de Siscunsí – Ocetá entre los municipios de Mongua y Monguí donde unas 70 hectáreas de frailejones y vegetación nativa fueron consumidas por las llamas.

La Defensa Civil también atendió otra emergencia en dos veredas de Pesca donde el alcalde, Edgar Ricardo Gámez denunció que habría sido provocado por campesinos que buscan ampliar sus potreros.

También en Moniquirá se presentó una emergencia. La comunidad alertó sobre una conflagración en el sector del puente Tito Rueda, entre las veredas Tapias y San Antonio.

La comandante de Bomberos, Gloria Wilches, la afectación alcanzó entre cinco y media y seis hectáreas de cobertura vegetal. Además, varias mangueras para transporte de agua fueron consumidas por las llamas, lo que incrementó el impacto ambiental. Las autoridades ya notificaron a la Policía para adelantar el proceso de comparendo ambiental.