Sicarios asesinaron a extranjero en el norte de Cartagena

La víctima fue identificada como Walbes José Quintero, de 41 años, natural de Venezuela, ocupación oficios varios, a quien le ocasionan varias heridas con arma de fuego, siendo trasladado a un centro asistencial, donde fallece.

Según lo manifestado por testigos, el occiso se encontraba en vía pública, cuando es abordado por un sujeto, quien desenfunda un arma de fuego y le dispara en repetidas ocasiones.

Realizó la inspección técnica de cadáver, funcionarios del CTI de la Fiscalía General de la Nación.