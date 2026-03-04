Hable con elPrograma

04 mar 2026

Cartagena

Sicarios asesinaron a extranjero en el norte de Cartagena

El homicidio con arma de fuego se presentó en el barrio San Francisco, sector Casas Caídas

La víctima fue identificada como Walbes José Quintero, de 41 años, natural de Venezuela, ocupación oficios varios, a quien le ocasionan varias heridas con arma de fuego, siendo trasladado a un centro asistencial, donde fallece.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Según lo manifestado por testigos, el occiso se encontraba en vía pública, cuando es abordado por un sujeto, quien desenfunda un arma de fuego y le dispara en repetidas ocasiones.

Realizó la inspección técnica de cadáver, funcionarios del CTI de la Fiscalía General de la Nación.

Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...

