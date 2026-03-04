Hable con elPrograma

04 mar 2026 Actualizado 19:59

Tunja

Sector constructor debatirá retos del mercado en Tunja

Camacol Boyacá y Casanare realizará el foro «Construyendo Futuro desde las Regiones» en Tunja, donde empresarios analizarán tendencias y desafíos del mercado inmobiliario regional.

Sogamoso

El sector constructor de Boyacá se dará cita el próximo 6 de marzo en el Centro de Convenciones de la Cámara de Comercio de Tunja, donde se llevará a cabo el foro «Construyendo Futuro desde las Regioneas», organizado por Camacol Boyaca.

Ana Elvia Ochoa, gerente del gremio, invitó a empresarios y actores del sector a participar en el evento, que iniciará a las 7:30 de la mañana. «...Podremos conocer las tendencias del sector constructor, los cambios en las necesidades de las familias boyacenses y nuevas oportunidades de negocio...», señaló.

El encuentro abordará los retos estratégicos del mercado inmobiliario regional y las dinámicas actuales de oferta y demanda de vivienda. Según Ochoa, el objetivo es que los proyectos que se adelanten respondan a la demanda real del territorio.

El evento contará con inscripción previa y cerrará con un panel especializado sobre desafíos del mercado inmobiliario en Boyacá, en un contexto de transformaciones económicas y ajustes en las condiciones de financiamiento y consumo.

