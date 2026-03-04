Hable con elPrograma

Royal Caribbean seguirá con los embarques en Cartagena hasta abril del 2027

La temporada cierra con un movimiento de 77 mil pasajeros colombianos y extranjeros

La línea de cruceros Royal Caribbean, y que termina la temporada en abril, confirmó que a partir de mayo extenderá las operaciones de embarque en Cartagena hasta abril del próximo año.

Itzel Valdés, vicepresidenta para Latinoamérica de Royal Caribbean, reveló que la temporada cierra con un movimiento de 77 mil pasajeros colombianos y extranjeros.

En Cartagena no solo embarcan cruceristas de Colombia, también lo hacen viajeros de México, Brasil, Argentina, Ecuador y Guatemala. Igualmente, de España, Francia y norteamericanos.

En el puerto atraca Serenade of the Seas y se unirá a las operaciones Grandeur of The Seas en un itinerario que incluye Aruba, Bonaire y Curazao con escala en Colón en Panamá.

Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...

