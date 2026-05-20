Cárcel a hombre señalado de disparar contra vigilante de IPS en Cartagena

Los elementos materiales probatorios aportados por una fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bolívar permitieron que un juez con funciones de control de garantías impusiera medida de aseguramiento en establecimiento carcelario a Luis Ángel Ibarra Castro, alias Triple 7.

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Al procesado, de 26 años, fue imputado con los delitos de tentativa de homicidio agravado, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Cargos que no aceptó.

La decisión se relaciona con hechos ocurridos el pasado 11 de marzo en el barrio Santa Lucía de Cartagena donde el ahora implicado, al parecer, disparó en múltiples ocasiones contra el vigilante de un centro de salud.

El ataque estaría relacionado con un supuesto acto de intolerancia por la atención médica reclamada por la pareja sentimental del ahora procesado.

Tras realizar los disparos el hombre huyó. La víctima fue atendida por especialistas, quienes lograron salvarle la vida.

Por estos hechos y en cumplimiento de una orden judicial ‘Triple 7’ fue capturado el pasado 13 de mayo, durante una diligencia de allanamiento realizada por la Policía Nacional, a una vivienda del barrio Bosques de la Circunvalar en la capital bolivarense.

En el operativo fue incautada cocaína y 12 cartuchos que no contaban con el permiso oficial para portarlos.