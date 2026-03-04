Registraduría realizó el congelamiento de los softwares de preconteo y escrutinio para elecciones

La Registraduría Nacional realizó la entrega, registro y custodia de los softwares de preconteo, escrutinio y digitalización del formulario E-14, así como del software de consolidación y divulgación nacional de resultados, que serán utilizados en las elecciones de Congreso de la República y en las consultas presidenciales del próximo 8 de marzo.

Según la entidad, este proceso contó con la presencia de representantes de la Procuraduría General del Nación, la Contraloría General de la República, los auditores de sistemas de las organizaciones políticas, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea y la OEA, la auditoría externa internacional IIDH / CAPEL y la Misión de Observación Electoral (MOE Colombia).

El objetivo, es blindar el proceso y garantizar que no haya modificaciones al sistema antes de la jornada electoral del domingo.

La Registraduría indicó, que este procedimiento tecnológico se desarrolló en varias etapas.

1. Identificación de los servidores (hardware) donde estaban alojados los códigos fuente y ejecutables de cada plataforma.

2. Copia de los códigos fuente y ejecutables de cada plataforma, en un medio magnético.

3. Registro del código hash de cada uno de los elementos del código fuente y ejecutables.

4. Compresión en archivo de la copia de los códigos fuente y ejecutables con sus hash, que está protegido por una contraseña compuesta por 24 caracteres.

La contraseña fue digitada en el siguiente orden:

Seis (6) caracteres por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Seis (6) caracteres por la UT ILE 2026.

Seis (6) caracteres por dos (2) de los auditores de las agrupaciones políticas, debidamente acreditados.

Seis (6) caracteres por parte de la Procuraduría General de la Nación.

5. Embalaje en sobre de seguridad del medio magnético donde está la copia y los hash del código fuente y ejecutables de cada plataforma.

6. Envío a custodia, con el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación, de los mencionados sobres en cajas de seguridad para ser resguardados en una bodega de almacenamiento de información.

El registrador Hernán Penagos, reiteró que “el próximo domingo, a las 4 de la tarde, cuando se pongan en funcionamiento los softwares de preconteo, escrutinio y consolidación de los resultados electorales, se verificará que los códigos hash se mantienen y con esto hay absoluta claridad y certeza de que no se ha modificado ninguno de esos sistemas de información antes de iniciar el proceso”.