¿Qué pasó con las obras de los 16 puestos de salud de Ibagué?

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio el concejal del Partido de la U, Camilo Acevedo, denunció que evidenció que las obras que se desarrollan en 16 puestos de salud a cargo de la USI han estado detenidas durante varias semanas.

“Me duele que están selladas con polisombras, no hay trabajadores ni de casco amarillo, ni azul, hay una desidia, se han convertido en focos de inseguridad y tenemos testimonios muy tristes como el de la Gaviota donde la misma comunidad tuvo que poner cadenas y candados a esas instalaciones”, dijo Acevedo.

El cabildante manifestó que está situación ha generado una gran afectación a la comunidad, además que con lo que está sucediendo no existe un expectativa de mejora, sino unas obras a medida marcha.

Acevedo recordó que los recursos entregados por parte del Ministerio de Salud ascienden a los $5 mil millones, pero lo que preocupa es que no hay avance del proyecto, mientras que los ciudadanos requieren la atención médica.

“Qué está pasando con el personal que debería estar trabajando en esas unidades de salud, si se contrataron a donde están desarrollando sus actividades, pero lo más importante es que necesitamos que las obras estén en función de la ciudadanía”, dijo el concejal del Partido de la U.

El cabildante sostuvo que, debido a que existe una intervención de la Supersalud, el Concejo no podrá hacer control político a este proyecto que mantiene en estado de abandono a estos 16 puestos de salud.

“Una vez culminemos con nuestro análisis solicitaremos a los organismos de control y compulsaremos copias para que la Comisión Séptima del Congreso analice si es viable un debate de control, porque las unidades de salud ya deberían estar en funcionamiento”, puntualizó.

En un comunicado a la opinión pública la agente interventora, Edilma Isabel Hurtado, reveló que la suspensión de los contratos se hizo necesaria tras identificar retrasos en las inversiones por $3.572 millones destinadas a la financiación del plan de mejoramiento de adecuaciones en los puestos de salud de Chapetón, Curalito, Juntas, Villa Restrepo, Pastales, Totumo, La Linda, Laureles, San Bernardo, Charco Rico, San Juan de la China, Tapias y China Alta, así como la Unidad Intermedia El Jordán, la Unidad Intermedia San Francisco y el Centro de Salud La Gaviota.