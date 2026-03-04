Prisa presenta plan estratégico 2026-2029 de estabilidad e innovación para garantizar el crecimiento

PRISA ha presentado hoy, en su Capital Markets Day (CMD), la hoja de ruta para los próximos cuatro años en sus unidades de negocio de educación y medios de comunicación. El presidente del Grupo, Joseph Oughourlian, ha explicado así su punto de partida: “Con total transparencia, les puedo garantizar que hoy somos una compañía más sólida y mejor preparada para crecer. Y vamos a crecer con disciplina, realismo y una gran ambición”.

Las grandes cifras que recoge el Plan apuntan a que en 2029 los ingresos de PRISA aumentarán hasta los 1.120 millones de euros y que el EBITDA lo hará hasta los 240 millones, con un margen del 21%. La generación de caja tendrá un recorrido positivo, hasta lograr 100 millones de cash flow operativo al cierre del periodo, que también contempla la reducción del apalancamiento, hasta situarse por debajo de 3x la ratio deuda neta/EBITDA.

“Tanto para Santillana como para PRISA Media, vamos a fortalecer el negocio, impulsar nuevas vías de ingresos y apoyarnos en la innovación, la inteligencia artificial y el talento interno para maximizar nuestra llegada y aprovechar las oportunidades de negocio”, ha defendido el presidente.

Santillana, con la IA como driver

Alberto Polanco, CEO de Santillana, resaltó su trayectoria de 25 años en América Latina y destacó que la compañía atiende hoy a 30 millones de estudiantes, con 3,6 millones de suscripciones a los sistemas educativos de Santillana.

Además, Polanco ha declarado que la IA aplicada por Santillana es esencial para mejorar el desarrollo de los estudiantes, ayudar a los profesores y las escuelas en su día a día y facilitar que las familias se impliquen en la educación de sus hijos: “Santillana tiene un corazón inteligente y usa la tecnología para añadir valor a estudiantes y escuelas en su desarrollo futuro”.

“Estamos pasando del profesor y la escuela al ecosistema educativo. Más tecnológico, con mayor implicación de todos los agentes y más fácil”. Además, Santillana ha presentado Sumun, una propuesta educativa que analiza las habilidades de cada alumno y propone una medición continua para tomar decisiones inmediatas y asegurar que cada alumno alcance su máximo potencial. La segunda apuesta de Santillana es Richmond Pro, una solución integral para el aprendizaje del inglés con impacto profesional y que empuja la empleabilidad, combinando aprendizaje y evaluación en el mercado de la educación superior.

Todo esto para lograr unos números que avalan su rentabilidad y garantizan su compromiso con el desarrollo y la empleabilidad de los estudiantes latinoamericanos. El Plan contempla superar los 4,5 millones de suscripciones a sus sistemas de enseñanza, con unos ingresos totales de 600 millones de euros, un EBITDA de 175 millones de euros y un cash flow operativo de 75 millones.

PRISA Media, crecimiento y responsabilidad

Pilar Gil, CEO de PRISA Media y vicepresidenta de PRISA, ha recordado que PRISA tiene marcas centenarias volcadas en la información y en la defensa de la verdad, con más de 1.800 periodistas de un total de 3.600 empleados.

Su plan activa seis ejes y los organiza en cuatro verticales. “El primero de esos ejes es la confianza, porque, ahora más que nunca, los ciudadanos necesitan y buscan contenido de calidad. El segundo es América, porque tenemos un compromiso con las democracias del continente. En tercer lugar, las nuevas audiencias, ensanchar las existentes y llegar a los más jóvenes. Para conseguirlo, es básico el cuarto eje, un foco audiovisual y multiplataforma en los sites propios y en redes. El quinto es maximizar la publicidad digital y enriquecerla con data. Y el sexto implica seguir avanzando en un modelo de ingresos cada vez más diversificado y que garantice una empresa más sostenible”.

Los cuatro verticales son información, deportes, música y estilo de vida, apoyados en la fuerza de las marcas globales (EL PAÍS, AS y LOS40) y en la capacidad de llegada local de otras potentísimas marcas como SER, Caracol o W Radio. Esto implica impulsar todavía más el área de hard news, establecer alianzas con partners estratégicos (AS, por ejemplo, ya emite en Claro TV con llegada a 90 millones de suscriptores; y Caracol Radio ya se escucha en Estados Unidos), ser más eficientes y activos en redes sociales y generar experiencias y eventos en vivo para usuarios de todas las edades en España y en América.

Gil también ha abordado el uso de la Inteligencia Artificial como ayuda al enriquecimiento de los contenidos, mejora en la productividad y optimización de campañas y captación: “Tenemos ya en marcha múltiples casos de uso que operan sobre una plataforma propia y muy robusta”.

PRISA Media se marca como objetivo alcanzar en 2029 unos ingresos de 520 millones de euros, un EBITDA de 74 millones y un cash flow operativo de 25 millones. Especialmente relevante es la previsión de suscriptores de EL PAÍS, que se dispara a 800.000.

“Este grupo debe ser rentable y todos nosotros —periodistas y gestores— somos responsables de lograr estos compromisos que adquirimos hoy con los inversores y con los accionistas. Un compromiso con la sociedad a la que nos debemos y con nosotros mismos para garantizar el futuro de PRISA Media”.