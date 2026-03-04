Presidente de Sayco desmiente relación con secuestro de candidato al Senado: anuncian denuncia penal

En conversación con Caracol Radio, Rafael Manjarrez, presidente de Sayco, rechazó las afirmaciones del candidato al Senado, Andrés Vásquez, al indicar que su desaparición estaría relacionada la Sociedad y su presidente.

“Qué manera tan ruin para ser política y hacerse publicidad. Lamento como colombiano que ese tipo de individuos, de ese pelambre, sean candidatos al Senado”, manifestó Manjarrez.

En la mañana de este martes, 3 de marzo, el candidato al Senado, Andrés Vásquez relató de cómo el momento en que desapareció la semana pasada.

“Unos señores me coaccionan, me llevan y me dicen que, si yo no le bajo el tono a las denuncias contra Sayco y Acinpro, en Colombia, no responden por mi vida. Esta fue la principal causa de que me llevaran durante 36 horas, me retuvieron y pretendieron arrodillarme. Pero esta es una causa justa, con esto me gano la comida en este país. Tiene que garantizarse el derecho privado a todo el mundo y no que las mafias hoy pretendan seguir arrodillando a todo el mundo”, dijo.

A través de un comunicado, SAYCO indicó que “reafirma su compromiso irrestricto con la legalidad, la transparencia y la protección de los creadores colombianos. Confiamos en que las autoridades esclarecerán plenamente los hechos y que la verdad prevalecerá sobre cualquier intento de manipulación política”.

Acciones legales contra el candidato al Senado

Manjarrez indicó que habrá acciones legales contra el candidato al Senado, Andrés Váquez por vincularlo y a Sayco con su desaparición.