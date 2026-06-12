15 mil usuarios del servicio de agua potable en Cartagena recuperan mayor continuidad del suministro

Esta medida permitirá aumentar la continuidad del servicio para 15 mil usuarios en la ciudad.

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Si bien las condiciones operativas han mostrado una evolución favorable, algunos sectores continuarán con la programación del ajuste entre las 8:00 a. m. y las 6:00 p. m., de lunes a domingo, mientras se consolidan las condiciones necesarias para restablecer plenamente la operación.

Por esta razón, se recomienda a los usuarios consultar periódicamente la programación actualizada en la página web de la compañía , www.acuacar.com en la sección “Mantenimientos programados”, así como en las redes sociales oficiales, donde se informarán oportunamente los cambios que se vayan aplicando.

“Los resultados obtenidos son fruto del trabajo de nuestro equipo técnico y del acompañamiento de expertos de Veolia, lo que nos permite avanzar de manera sostenida hacia la normalización de las condiciones operativas del servicio”, señaló John Montoya, gerente general de Aguas de Cartagena.

“Estos resultados reflejan la efectividad de las medidas adoptadas y ratifican nuestro compromiso con la normalización de las condiciones de suministro en el corto plazo. Para alcanzar este objetivo, sigue siendo fundamental el compromiso de la comunidad con el uso responsable del agua, una valiosa contribución que ha acompañado los esfuerzos de la empresa para superar esta contingencia, agregó.

Listado de barrios y sectores programados del lunes 15 al domingo 21 de junio de 2026.

Lunes 15 de junio de 2026

Olaya Herrera, sectores: Ricaurte, Central, Progreso, La Magdalena, Playa Blanca, Zarabanda, Fredonia, Nuevo Paraíso, Pantano de Vargas, Las Américas, Ucopín, urbanización Sevilla, Los Cocos, Villa Rosita, Brisas de La Cordialidad, San José Obrero, Nuevo Porvenir. Comercio Doña Manuela.

Las urbanizaciones y complejos habitacionales ubicados sobre la Vía al Mar, además de los corregimientos de Arroyo de Piedra, Punta Canoa, Manzanillo del Mar; los condominios Barcelona de Indias, Barceloneta, Portal de Las Américas, Terranova, Serena del Mar, Marlinda, Pontezuela, Bayunca, Ciudadela La Paz,Villas de Aranjuez, Parque de Bolívar, coordinadora Ciudad Bicentenario II Etapa .

Albornoz, Pasacaballo, Membrillal y Arawa.

Sectores de los siguientes barrios:

Olaya Herrera, sector Stella, entre la diagonal 32 a la diagonal 32A, entre la diagonal 32A a la avenida Pedro Romero.

Las Palmeras de las manzanas 1 a la 40.

La Boquilla desde la calle 62A hasta la calle 103.

Martes 16 de junio de 2026

Castillogrande, El Laguito, Bocagrande, Alcibia, La Esperanza, San Francisco, 7 de Agosto, Lomas de San Francisco, Pablo VI I y II, Loma Fresca, Petare, República del Caribe, Paraíso II, Palestina, La Heroica, San Vicente de Paúl, La Primavera, 13 de Mayo, La Paz, Sinaí, Lomas de San Francisco, San Bernardo de Asís, San Francisco sector Las Canteras; La María, sectores Los Corales, Panorama, Lomas del Peyé; La Esperanza, sector Las Delicias.

Simón Bolívar, la Victoria, Torres, FloridaBlanca, Nueva Delhi, San Pedro Mártir, Villa del Rosario, Altos Jardines, La Consolata, Ciudadela 2000, El Educador, Nuevos Jardines, Quindío, La Coquera, Gloria, Las Colinas, Altos de San Pedro Mártir, Las Reinas, Minuto de Dios, La Central, Parte del Carmelo, Jorge Eliécer Gaitán, Kalamari, Villa Rubia, César Flores, Villa Ángela; Flor del Campo, Colombiatón, Urbanización India Catalina, Portal de La Cordialidad, Urbanizaciones Ciudad del Bicentenario I Etapa,

Sectores de los siguientes barrios:

La Candelaria entre carrera 34 a la 38 y calle 31 a la vía Perimetral.

La Victoria sector Simón Bolívar entre la calles 4 a la 5 y las carrera 69 a la 71.

Navas Meisel entre las calles 4A a la 4D y las carreras 56 a la 66.

Maria Cano entre las calle 4F a la 5 y la carrera 78C a la 80.

Rosedal entre las calle 4G a la 5 y la carrera 78 B a la 78 C.

Nueva Delhi entre las calles 4C a la 5 y las carreras 80 C a la 80 D1.

La Gaitana entre las calles 3 a la 4 y las carreras 74 a la 77.

San Fernando entre las calles 5 a la 15 y las carreras 80C a la 83.

El Milagro entre la calle 14 a la 15 y carrera 61.

Miércoles 17 de junio de 2026

Nuevo Paraguay, Paraguay, Monserrate, Junín, El Conquistador, Andalucía, José Antonio Galán, La Gloria, Piedra Bolívar, Manzanares, 9 de Abril, Las Brisas, Altos de San Isidro, San Isidro, Nueva Granada, Bosquecito, Altos de Nuevo Bosque, La Conquista, Los Cerros; urbanizaciones El Mirador de Zaragocilla, Parque de Zaragocilla, Zaragocilla sector El Progreso, Altos de San Isidro, Manzanares, 9 de Abril, El Pozón, Villas de La Candelaria, Portal de Alicante, Portal de La Terminal y Carioca Condominio.

Sectores de los siguientes barrios:

España entre calle 26D a la calle 29 y carrera 44A a la 47.

Zaragocilla de la calle 27 a la diagonal 29 F.

Escallón Villa las viviendas entre la carrera 56 y carrera 58 entre la avenida el Consulado y la Pedro de Heredia.

La Campiña las viviendas entre la transversal 47 y carrera 54 diagonal 30 y carrera 55.

Los Calamares manzanas 18 a la 24, 26 y 50.

San Isidro entre la calle del Pirata a la diagonal 24 y la transversal 52 a la 54.

El Bosque entre la transversal 51B y 52B y la avenida Crisanto Luque a la diagonal 22A.

Nuevo Chile calle La Unión manzanas 1 y 2.

Calle El Progreso manzanas 5, 6, 7 y 8.

Calle Las Flores manzana 8.

Chile manzana 2.

Jueves 18 de junio de 2026

La Concepción, urbanizaciones Paraíso Real, Barú, Los Abetos, Sevilla Real, Ciudad Sevilla, Mallorca, El Recreo; las urbanizaciones Valencia, El Edén, Villa Concha, Beirut, Rincón de La Villa, Villa del Sol, San Buenaventura, Nabonasar, Ternera, La Princesa, Llano Verde, Providencia, Anita; urbanizaciones sobre la diagonal 32, entre la Bomba El Gallo y Ternera.

Nuevo Bosque, La Campiña, Barlovento, Britania, Los Caobos, Los Corales, Bahía, La Fragata, Colegio Inem, Almirante Colón, Los Caracoles, Santillana de Los Patios, Universidad del Sinú, El Country, Parque Residencial El Country, Los Almendros, La Troncal, El Carmen, Las Delicias y El Rubí.

San José de Los Campano: sectores Revivir, Futuro, Campanitas, Cristo Rey, Esmeralda, Arachera, Campo Alegre, Manantial, Nueva Victoria, Primavera, Rosales, Villa Amelia, Villa Esperanza y Villa Juliana, 3 de Junio, La Carolina, Quintas del Manantial, Horizonte, Bosque de La Ceiba, Bosque de La Circunvalar, Villa Grande de Indias I y II, Villa Andrea, Huellas Alberto Uribe, Huellas Juan Pablo II; Urbanización India Catalina, Portal de la Cordialidad, Ciudad del Bicentenario, Flor del Campo, Colombiatón, Villas de Aranjuez, Parque de Bolívar y Urbanización Asturias.

Sectores de los siguientes barrios:

Calamares manzanas 48, 49, 56, 57, 60, 61, 62 y 63.

Viernes 19 de junio de 2026

San Pedro Libertad, El Espinal, Conjunto Residencial Tequendama.

Juan XXIII, Alto Bosque, El Refugio, Loma del Marión, urbanización Buenavista, Nuevo Chile, Chile, El Campestre, El Golf, urbanización Altos de San Pedro.

Pablo VI I y II, Loma Fresca, Petare, República del Caribe, Paraíso II, Palestina, La Heroica, San Vicente de Paúl, La Primavera, 13 de Mayo, La Paz, Sinaí, Lomas de San Francisco, San Bernardo de Asís, San Francisco sector Las Canteras; La María sector Los Corales, Panorama, Lomas del Peyé y La Esperanza, sector Las Delicias.

Barrio Nuevo, Los Ciruelos, Nueva Venecia, Nueva Jerusalén, Pardo Leal, La Esmeralda I y II, 2 de Noviembre, Camilo Torres, La Victoria sector India Catalina, La Sierrita I y II, Sor Teresa de Calcuta, Villa del Rosario, Villa Fanny, Santander, El Reposo, El Silencio, La Gaitana, Manuela Vergara de Curi y El Nazareno.

Nelson Mandela, los sectores de La Primavera, una parte de Los Deseos, Villa Andrea, 18 de Enero, 7 de Diciembre; Henequén y Colinas de Betania. Mar Linda, Pontezuela, Bayunca, Tierra Baja, Puerto Rey, Ciudadela La Paz, Albornoz, Pasacaballo y Arawa.

Sectores de los siguientes barrios:

Torices, entre el Paseo Bolívar y el caño Juan Angola.

San Pedro, en las manzanas comprendidas entre la avenida El Consulado y el canal Ricaurte.

La María entre carrera 27A y carrera 34 y calles 45 a la 53.

Vista Hermosa entre la diagonal 28A a la 30 y carreras 57E a la 60E.

El corregimiento de La Boquilla desde la calle 62A hasta la calle 103.

La Victoria sector Simón Bolívar entre la calles 3C a la 4 y las carrera 69 a la 71.

La Victoria sector India Catalina.

Navas Meisel entre las calles 4A a la 7 C y las carreras 56 a la 66.

María Cano entre las calle 4 a la 4F y la carrera 78C a la 80.

Rosedal entre las calle 4 a la 4G y la carrera 78 B a la 78 C.

La Gaitana entre las calles 3J a la 3O y las carreras 77 a la 79 A.

San Pedro Mártir entre las calles 3F a la 5 y las carreras 68A a la 68C.

San Pedro Mártir entre las calles 4 a la 4B y las carreras 67 a la 68

Bruselas entre diagonal 22 a la 26C y transversal 38 a la 44C.

El Bosque sobre diagonal 21B entre transversal 48A a la 53.

El Bosque entre avenida Crisanto Luque a la diagonal 22A y la transversal 45A a la 51A.

Nueva Delhi entre las calles 4 a la 4C y las carreras 80 C a la 80 D1.

La Central, Blas de Lezo manzanas 5 a la 17, manzanas 43 a la 45.

Campestre manzanas 1 a la 7.

El Carmelo, El Milagro calle 16 hasta la 21, transversales 60 a la 62.

Sábado 20 de junio de 2026

María Auxiliadora, Boston, El Líbano, Salim Bechara; Olaya Herrera, sectores: 11 de Noviembre, Rafael Núñez, Castillete, Costa Linda, Villa Olímpica, República de Venezuela, Nuevo Porvenir, La India, 13 de Junio, Alpes Club, Terraza Los Alpes, Chapacuá, Viejo Porvenir, Los Cerezos, El Gallo, Madrigal, Las Margaritas y Nuevo Milenio.

Simón Bolívar, La Victoria, Camilo Torres, Florida Blanca, Nueva Delhi, San Pedro Mártir, Villa del Rosario, Altos Jardines, La Consolata, Ciudadela 2000, El Educador, Nuevos Jardines, Quindío, La Coquera, Gloria, Las Colinas, Altos de San Pedro Mártir, Las Reinas, Minuto de Dios, La Central, parte del Carmelo, Jorge Eliécer Gaitán, Kalamari, Villa Rubia, César Flores, El Milagro entre la calle 14 a la 15 y carrera 61, Villa Ángela, Henequén y Colinas de Betania.

Sectores de los siguientes barrios:

La Candelaria entre la Avenida Pedro Romero a la Perimetral y la carreras 38 a la 44C.

Chiquinquirá manzanas 1 a la 05, 11 a la 25, 43 a la 49 y manzanas 57 a la 62.

Las Gaviotas manzanas 76 a la 78.

Olaya Herrera, sector San Antonio entre la transversal 61B y canal Ricaurte, entre calle 31B y carrera 60.

Los Alpes, las viviendas entre la transversal 70 a la 71D y las calles 63 a la diagonal 32.

La Victoria sector Simón Bolívar entre la calles 4 a la 5 y las carrera 69 a la 71.

Navas Meisel entre las calles 4A a la 4D y las carreras 56 a la 66.

María Cano entre las calle 4F a la 5 y la carrera 78C a la 80.

Rosedal entre las calle 4G a la 5 y la carrera 78 B a la 78 C.

La Gaitana entre las calles 3 a la 4 y las carreras 74 a la 77.

San Fernando entre las calles 5 a la 15 y las carreras 80C a la 83.

Domingo 21 de junio de 2026

Barrio Chino, La Quinta, Camino del Medio, Prado, Martínez Martelo, Manzanillo, El Zapatero, Cartagenita, Ceballos, Nuevo Oriente, Rincón del Bosque,

Sectores de los siguientes barrios: