Tomaron posesión en sus nuevos secretarios de la Alcaldía de Cartagena

En el despacho del alcalde Mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, tomaron posesión de sus cargos Daniel Vargas, como secretario del Interior y Convivencia Ciudadana; Andrés Porras, como director del Instituto Distrital de Deporte y Recreación (IDER); y Gloria Ramírez como secretaria privada del Distrito.

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Los integrantes del gabinete cuentan con una amplia trayectoria profesional y experiencia en el sector público y privado, caracterizándose por su liderazgo, capacidad de gestión y compromiso con el desarrollo de Cartagena. Desde sus nuevas responsabilidades tendrán la misión de fortalecer las acciones institucionales y contribuir al cumplimiento de las metas trazadas por la administración distrital.

Daniel Vargas asume la Secretaría del Interior

Daniel Vargas deja la dirección de la Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo de Desastres (OAGRD) para asumir como nuevo secretario del Interior y Convivencia Ciudadana.

Administrador de empresas, especialista en Gobierno y Gestión del Desarrollo Regional y Municipal, y magíster en Ciencia Política y Gobierno, cuenta con experiencia en coordinación institucional, atención de emergencias y gestión pública. Ha sido asesor de la Secretaría del Interior, asesor de Planeación y director de Juventudes de la Gobernación de Bolívar.

Durante su paso por la OAGRD lideró la respuesta del Distrito ante eventos climáticos, temporadas de lluvias e inundaciones, fortaleciendo las estrategias de prevención y gestión del riesgo en la ciudad.

Al asumir este nuevo reto, Vargas aseguró que continuará trabajando desde los territorios y con una visión integral de la seguridad para la ciudad.

“Vamos a seguir trabajando de la mano de los ciudadanos cartageneros, desde los barrios, potencializando ese concepto amplio de la seguridad integral, donde toda la administración distrital participa para generar bienestar en las comunidades”, expresó.

Andrés Porras, nuevo director del IDER

Andrés Porras asumió como nuevo director general del Instituto Distrital de Deporte y Recreación (IDER), en reemplazo de Campo Elías Therán Humánez.

Abogado y dirigente deportivo con reconocimiento nacional e internacional, recientemente se desempeñó como presidente de la Federación Colombiana de Surf y secretario general de la Confederación Suramericana de Surf. Su trayectoria ha estado ligada al fortalecimiento de procesos deportivos, la formación de atletas y la organización de eventos y competencias de alto nivel.

Durante su posesión, destacó el compromiso con el que asume la responsabilidad de liderar el deporte y la recreación en Cartagena.

“Asumimos este reto con entereza y valentía, agradeciéndole al alcalde Dumek Turbay la confianza y la oportunidad de seguir su visión para el deporte en la ciudad. Los cartageneros cuentan con un funcionario que dará el 110% de su trabajo para cumplirles”, manifestó.

Gloria Ramírez llega a la Secretaría Privada

Gloria Ramírez deja la Jefatura de Protocolo para asumir como nueva secretaria privada del Despacho del Alcalde en reemplazo de Dayro Bustillo.

Comunicadora social, especialista en Gerencia Empresarial y Alta Gerencia Internacional, cuenta con más de 14 años de experiencia en comunicaciones estratégicas, relaciones públicas, protocolo y gestión institucional. Ha ocupado cargos en ASPAEN y la Gobernación de Bolívar, además de acompañar de manera cercana la gestión del alcalde Dumek Turbay Paz desde el inicio de la administración.

Ramírez señaló que recibe esta nueva responsabilidad con el compromiso de continuar respaldando la gestión de la Alcaldía y los procesos que impulsan el desarrollo de la ciudad.

“Asumo con responsabilidad y compromiso este reto, para seguir acompañando a nuestro alcalde en la transformación que está viviendo nuestra ciudad”, afirmó.

Wilmer Iriarte asumirá temporalmente la OAGRD

Mientras se adelanta el proceso de selección y nombramiento de un director en propiedad para la Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo de Desastres (OAGRD), el secretario de Infraestructura, Wilmer Iriarte, asumirá el cargo en calidad de encargado.

Durante el acto de posesión, el alcalde Dumek Turbay Paz dio la bienvenida a los nuevos funcionarios y les reiteró la importancia de trabajar con compromiso, cercanía a la ciudadanía y enfoque en resultados para seguir transformando la ciudad.

“Confío plenamente en la capacidad, experiencia y vocación de servicio de quienes hoy asumen estas responsabilidades. Cartagena necesita un equipo comprometido con la gente, que trabaje en el territorio y entregue resultados para seguir construyendo la superciudad que todos queremos”, expresó el mandatario distrital.

Con estos nombramientos, la Administración Distrital continúa fortaleciendo su equipo de gobierno con profesionales de amplia experiencia y vocación de servicio, quienes han demostrado a lo largo de sus trayectorias liderazgo, compromiso institucional y resultados en favor de Cartagena.