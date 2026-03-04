Policía intensifica patrullajes en barrios de El Carmen de Bolívar

Con paso firme y escuchando de cerca a la comunidad, la teniente coronel Erika Elizabeth Carrión Díaz, comandante del Segundo Distrito de El Carmen de Bolívar, continúa liderando patrullajes a pie en los barrios Minuto de Dios y 8 de Junio, como parte de la estrategia institucional denominada “Caravana por la Seguridad”.

Durante los recorridos, la oficial y el grupo de Operaciones Especiales GOES dialogan con comerciantes, líderes comunitarios y residentes del sector, verifican antecedentes y fortalecen la presencia institucional en puntos estratégicos, enviando un mensaje claro contra el delito.

La estrategia busca no solo prevenir hechos delictivos, sino también generar confianza y cercanía entre la Policía y la ciudadanía, priorizando sectores donde la comunidad ha solicitado mayor acompañamiento.

El comandante del Departamento de Policía Bolívar, coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, destacó la importancia de estos operativos y señaló: “Nuestra prioridad es estar en el territorio, cerca de la gente. Estos patrullajes a pie nos permiten escuchar directamente a la comunidad, anticiparnos a cualquier situación que afecte la tranquilidad y seguir consolidando entornos seguros para todos los bolivarenses”.

La Caravana por la Seguridad continuará desplegándose en diferentes sectores de El Carmen de Bolívar, reafirmando el compromiso de la Policía Nacional con la convivencia y la tranquilidad ciudadana.