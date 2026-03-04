Nuevas alertas por desplazamiento forzado en El Tarra

Víctimas de desplazamiento forzado por culpa de la violencia / imagen de referencia. Foto: Colprensa( Thot )

Cúcuta

Las autoridades en Norte de Santander alertaron sobre nuevos desplazamientos forzados que se estarían presentando en la región del Catatumbo.

El epicentro de estos nuevos hechos, estarían presentándose en la zona rural del municipio de El Tarra, en el corregimiento de Filo gringo como también en Puerto Lajas.

Las autoridades informaron que por culpa de las confrontaciones entre los grupos armados ilegales como las disidencias armadas y el ELN más de veinte familias han salido de algunas áreas rurales y han llegado al casco urbano.

También se advirtió que producto de esta situación, comunidades indígenas como la Irocobingcayra también son víctimas del desplazamiento por culpa de los violentos.

El Catatumbo en Norte de Santander, sufre desde hace quince meses una guerra generada por una disputa territorial de grupos guerrilleros que deja más de 98 mil desplazados en la zona norte del departamento y más de 177 homicidios.