Dos imputados en caso de Juan David Palacio, en Alcaldía Quintero, buscan Principio de Oportunidad 

Medellín, Antioquia

Durante la audiencia en la que se tenía previsto avanzar en la etapa de acusación dentro del proceso penal por el caso Bomberos Itagüí - Área Matropolitana, durante la alcaldía de Daniel Quintero Calle, la Fiscalía reveló que al menos dos de los imputados están buscando acogerse a un principio de oportunidad.

La diligencia judicial se adelantaba contra Misael Cadavid, Janeth Rúa y Elkin González, sin embargo, tuvo que suspenderse parcialmente luego de que el fiscal del caso informara que ya se inició el trámite de este mecanismo judicial con uno de los procesados.

“El suscrito fiscal delegado ha iniciado el trámite de un principio de oportunidad en modalidad suspensión y eventualmente renuncia de la acción penal en relación con uno de los procesados. Y no solo a uno, su señoría, también ya me encuentro con el trámite de otra de las partes que ha solicitado la posibilidad de buscar un mecanismo anticipado o una terminación anticipada”, explicó el fiscal durante la audiencia.

En este proceso, Misael Cadavid y Janeth Rúa permanecen privados de la libertad con medida de aseguramiento, mientras que el tercer imputado en esta audiencia es Elkin González.

Siete personas imputadas en el proceso

Por estos mismos hechos también fueron imputados Juan David Palacio, exdirector del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Ana María Roldán, Diana María Montoya y Juan Alberto Cardona.

La investigación se relaciona con presuntas irregularidades en contratos firmados entre 2020 y 2021entre el Área Metropolitana y el Cuerpo de Bomberos de Itagüí, los cuales, según la Fiscalía, habrían sido tramitados bajo la modalidad de contratación directa por apoyo a la gestión pese a incluir actividades y suministros que no corresponderían a esa causal.

De acuerdo con el ente acusador, los contratos investigados superan los 18.656 millones de pesos, y dentro del esquema habría existido un presunto detrimento cercano a 2.481 millones de pesos que debían destinarse a gestión del riesgo y atención de emergencias.

Ya hay precedentes de principios de oportunidad

En este mismo bloque de investigaciones por presunta corrupción en contratos públicos, ya se ha concedido un principio de oportunidad.

Se trata de Laura María Mejía Higuita, vinculada a otro proceso relacionado con el Área Metropolitana, Metroparques y el Parque de las Aguas, a quien recientemente se le legalizó este mecanismo ante la justicia.

Con ese antecedente, de los 55 imputados que han sido vinculados a investigaciones por presuntas irregularidades contractuales durante la administración pasada en Medellín y el Área Metropolitana, al menos tres personas estarían buscando o ya habrían obtenido un principio de oportunidad.