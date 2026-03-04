Neiva baja el desempleo a 8,5% y se ubica entre las seis ciudades con menor desocupación del país

Neiva registró una tasa de desempleo del 8,5% y se ubicó por debajo del promedio nacional, según el más reciente informe del DANE.

La tasa de desempleo en Neiva se redujo al 8,5% en el trimestre móvil noviembre–enero, según el más reciente informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Con este resultado, la capital huilense se ubicó por debajo del promedio nacional, que fue del 8,6%, y se posicionó como la sexta ciudad con menor desocupación entre las 23 principales del país.

De acuerdo con las cifras, actualmente cerca de 149.000 personas se encuentran ocupadas en la ciudad, mientras que alrededor de 14.000 siguen sin empleo.

El informe evidencia comportamientos mixtos por sectores económicos. Mientras actividades como comercio y transporte registraron caída en puestos de trabajo, sectores como construcción, alojamiento, servicios financieros y administración pública impulsaron la generación de empleo en la ciudad.

La gerente de la Cámara de Comercio del Huila, Lina Carrera, señaló que, pese a los retos que enfrenta el sector empresarial, el tejido productivo ha mostrado resiliencia. Indicó que el año anterior se registró un crecimiento superior al 4% en la constitución de empresas y una reducción en las cancelaciones, lo que ha contribuido a sostener el empleo formal en la región.

Desde el sector empresarial insisten en que fortalecer las condiciones para los negocios es clave para mantener la dinámica de generación de puestos de trabajo en la capital huilense.